Plantón y bloqueos paralizan la CDMX; calles cerradas hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que para hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en varias alcaldías de CDMX, y para evitar el tráfico se recomienda buscar alternativas viales.

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Alcaldía Cuauhtémoc con 6 manifestaciones

De acuerdo con la información, la alcaldía donde se llevarán a cabo más movilizaciones sociales es Cuauhtémoc y habrá afectaciones en:

Torre del Caballito en Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Juárez a las 09:00 horas.

Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicado en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera a las 10:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael a las 12:00 horas.

Parque de la Ciudadela en Av. Balderas y Emilio Dondé, colonia Centro a las 14:00 horas.

Zócalo Capitalino en Av. Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico a las 15:00 horas.

Durante el día en la Sede de la Sección 9 Democrática ubicada en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro.

Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur.

Tlacotalpan No. 39, Col. Roma Sur.

Calles con bloqueos

También se tienen previstas otras manifestaciones en:

Sede de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta a las 09:00 horas.

Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco a las 13:00 horas.

Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Así puedes denunciar a los franeleros que se creen dueños de calles de la CDMX