Si vas a comprar tu despensa, en Walmart las frutas, verduras y otros alimentos tienen descuento por el Martes de Frescura, estas promociones aplican tanto en tienda física como en línea, aquí te decimos cuáles son los productos que tienen los precios más bajos hoy.
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Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Las frutas y verduras con las mejores ofertas son:
- Mora azul: 44.00 pesos la charola
- Frambuesa: 44.00 pesos la charola
- Zarzamora: 44.00 pesos la charola
- Mango ataulfo: 35.00 pesos el kilo
- Mandarina clemantina: 55.00 pesos la malla con 900 gramos
- Manzana Pink lady: 39.00 pesos el kilo
- Pera bosc: 29.00 pesos el kilo
- Manzana envy: 39.00 pesos la bolsa
- Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo
- Piña miel: 23.00 pesos el kilo
- Penca de plátano Chiapas: 22.00 pesos
- Elote blanco: 9.90 pesos la pieza
- Pepino: 24.90 pesos el kilo
Promociones en carnes y mariscos
- Pierna de cerdo en trozo: 108.00 pesos la charola con 900 gramos
- Camarón grande sin cabeza: 299.00 pesos los 700 gramos
- Fajitas de pechuga natural: 149.00 pesos la charola con 700 gramos
- Pechuga sin hueso importada: 149.00 pesos el kilo
- Molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
- Chuleta natural de cerdo: 97.00 pesos la charola con 800 gramos
- Carne de cerdo al pastor: 78.00 pesos los 500 gramos
Otras ofertas del Martes de Frescura de Walmart
- Tortilla de maíz: 14.50 pesos el kilo
- Aceite vegetal 1-2-3: 46.00 pesos
- Aceite Nutrioli: 2x 80 pesos
- Aceite de oliva Carbonell extra virgen: 147.00 pesos los 500 ml
- Galletas Príncipe: 36.00 pesos
- Galletas Canelitas: 31.00 pesos
- Nescafé: 149.00 pesos
- Leche evaporada: 19.00 pesos
- Leche condensada: 26.00 pesos
- Media crema Lala: 16.00 pesos
- Cremador para café: 159.00 pesos 1.2 kilos
- Zucaritas: 85.00 peoss los 860 gramos
- Cereal Kelloggs sabor chocolate: 78.00 pesos los 490 gramos
- Cereal Froot Loops: 74.00 pesos los 380 gramos
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