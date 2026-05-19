Si vas a comprar tu despensa, en Walmart las frutas, verduras y otros alimentos tienen descuento por el Martes de Frescura, estas promociones aplican tanto en tienda física como en línea, aquí te decimos cuáles son los productos que tienen los precios más bajos hoy.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Las frutas y verduras con las mejores ofertas son:

Mora azul: 44.00 pesos la charola

Frambuesa: 44.00 pesos la charola

Zarzamora: 44.00 pesos la charola

Mango ataulfo: 35.00 pesos el kilo

Mandarina clemantina: 55.00 pesos la malla con 900 gramos

Manzana Pink lady: 39.00 pesos el kilo

Pera bosc: 29.00 pesos el kilo

Manzana envy: 39.00 pesos la bolsa

Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo

Piña miel: 23.00 pesos el kilo

Penca de plátano Chiapas: 22.00 pesos

Elote blanco: 9.90 pesos la pieza

Pepino: 24.90 pesos el kilo

Promociones en carnes y mariscos

Pierna de cerdo en trozo: 108.00 pesos la charola con 900 gramos

Camarón grande sin cabeza: 299.00 pesos los 700 gramos

Fajitas de pechuga natural: 149.00 pesos la charola con 700 gramos

Pechuga sin hueso importada: 149.00 pesos el kilo

Molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos

Chuleta natural de cerdo: 97.00 pesos la charola con 800 gramos

Carne de cerdo al pastor: 78.00 pesos los 500 gramos

Otras ofertas del Martes de Frescura de Walmart

Tortilla de maíz: 14.50 pesos el kilo

Aceite vegetal 1-2-3: 46.00 pesos

Aceite Nutrioli: 2x 80 pesos

Aceite de oliva Carbonell extra virgen: 147.00 pesos los 500 ml

Galletas Príncipe: 36.00 pesos

Galletas Canelitas: 31.00 pesos

Nescafé: 149.00 pesos

Leche evaporada: 19.00 pesos

Leche condensada: 26.00 pesos

Media crema Lala: 16.00 pesos

Cremador para café: 159.00 pesos 1.2 kilos

Zucaritas: 85.00 peoss los 860 gramos

Cereal Kelloggs sabor chocolate: 78.00 pesos los 490 gramos

Cereal Froot Loops: 74.00 pesos los 380 gramos

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