¿Seguirán las lluvias en el país? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstica una combinación de temperaturas extremas para hoy martes 19 de mayo 2026, ya que se presentarán lluvias intensas y fuertes rachas de viento, mientras que en al menos 17 entidades seguirá la ola de calor.

Las autoridades federales informan que se mantendrá un ambiente caluroso la mayor parte del día debido a una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México; lo que hará que algunas entidades del norte y sureste alcancen hasta 40º.

En tanto, durante la tarde, podrían llegar precipitaciones en la mayor parte del país, algunas acompañadas por caída de granizo y rachas de viento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En dónde lloverá hoy martes 19 de mayo?

Las lluvias son provocadas por una línea seca, un canal de baja presión y una corriente de chorro subtropical, lo cual afectará principalmente al noreste y centro de México.

Los estados que tendrán lluvia este día son:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

san Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Guanajuato

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Chiapas

Ante esto, las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse a salvo ante el posible incremento del nivel de ríos y arroyos, de deslaves, así como de encharcamientos e inundaciones.

¿Seguirá la ola de calor en el país hoy?

Como se mencionó, por lo menos en 17 entidades seguirán con calor intenso, ante esto, alertan por temperaturas superiores a los 45º a estas:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Península de Yucatán

Durango

Jalisco

Colima

Chiapas

Clima de CDMX hoy martes

Finalmente, en el Valle de México, principalmente en la Ciudad de México, se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo nublado; no obstante, las lluvias continuará rumbo a la tarde.

Se espera una máxima entre 27 y 29 grados, así como una mínima entre 12 y 14º; las autoridades recomiendan a la población a mantenerse a salvo y seguir las indicaciones en caso de fuertes lluvias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.