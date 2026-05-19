¿Seguirán las lluvias en el país? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstica una combinación de temperaturas extremas para hoy martes 19 de mayo 2026, ya que se presentarán lluvias intensas y fuertes rachas de viento, mientras que en al menos 17 entidades seguirá la ola de calor.
Las autoridades federales informan que se mantendrá un ambiente caluroso la mayor parte del día debido a una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México; lo que hará que algunas entidades del norte y sureste alcancen hasta 40º.
En tanto, durante la tarde, podrían llegar precipitaciones en la mayor parte del país, algunas acompañadas por caída de granizo y rachas de viento.
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¿En dónde lloverá hoy martes 19 de mayo?
Las lluvias son provocadas por una línea seca, un canal de baja presión y una corriente de chorro subtropical, lo cual afectará principalmente al noreste y centro de México.
Los estados que tendrán lluvia este día son:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- san Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Guanajuato
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Chiapas
Ante esto, las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse a salvo ante el posible incremento del nivel de ríos y arroyos, de deslaves, así como de encharcamientos e inundaciones.
¿Seguirá la ola de calor en el país hoy?
Como se mencionó, por lo menos en 17 entidades seguirán con calor intenso, ante esto, alertan por temperaturas superiores a los 45º a estas:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Península de Yucatán
- Durango
- Jalisco
- Colima
- Chiapas
Clima de CDMX hoy martes
Finalmente, en el Valle de México, principalmente en la Ciudad de México, se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo nublado; no obstante, las lluvias continuará rumbo a la tarde.
Se espera una máxima entre 27 y 29 grados, así como una mínima entre 12 y 14º; las autoridades recomiendan a la población a mantenerse a salvo y seguir las indicaciones en caso de fuertes lluvias.
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