Si muy pronto realizarás un viaje por alguna de las carreteras de México toma precauciones porque se registran bloqueos y accidentes que paralizan la circulación.
Ante los problemas viales que se registran hoy martes 19 de mayo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional avisaron de alternativas.
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Autopista Durango-Mazatlán
Se registra cierre de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, cerca del kilómetro 172, por el incendio de un tractocamión. Para garantizar la seguridad de las personas se canceló el paso en los puntos:
- Dirección Durango, desde la Plaza de Cobro Mesillas.
- Dirección Mazatlán, desde la Plaza de Cobro Coscomate.
Carretera de Querétaro
Manifestantes continúan bloqueando la carretera de Querétaro, ya que solicitan al representante de la Comisión Nacional de Agua. Las alternativas viales son
- Carretera San Miguel Allende-Buenavista
- Carretera Querétaro-San Luis Potosí
El bloqueo se registra exactamente en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 37, dirección San Luis Potosí
Autopista La Tinaja-Isla
Capufe informa de la reducción de carriles luego de un accidente en la autopista La Tinaja-Isla, a altura del kilómetro 92, dirección La Tinaja.
Carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez
Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones, ya que se registra cierre parcial de circulación en Chiapas, luego de un accidente cerca del kilómetro 96+100, de la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, con dirección a Ocozocoautla de Espinosa.
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