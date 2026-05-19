Si muy pronto realizarás un viaje por alguna de las carreteras de México toma precauciones porque se registran bloqueos y accidentes que paralizan la circulación.

Ante los problemas viales que se registran hoy martes 19 de mayo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional avisaron de alternativas.

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Autopista Durango-Mazatlán

Se registra cierre de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, cerca del kilómetro 172, por el incendio de un tractocamión. Para garantizar la seguridad de las personas se canceló el paso en los puntos:

Dirección Durango , desde la Plaza de Cobro Mesillas.

, desde la Plaza de Cobro Mesillas. Dirección Mazatlán, desde la Plaza de Cobro Coscomate.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Durango - Mazatlán, km 172. Registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (incendio de tracto camión).



Por seguridad de las personas usuarias, se cierra el tránsito vehicular en los siguientes puntos:



🔘… — CAPUFE (@CAPUFE) May 19, 2026

Carretera de Querétaro

Manifestantes continúan bloqueando la carretera de Querétaro, ya que solicitan al representante de la Comisión Nacional de Agua. Las alternativas viales son

Carretera San Miguel Allende-Buenavista

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

El bloqueo se registra exactamente en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 37, dirección San Luis Potosí

En #Querétaro continúa cierre total de circulación, ya que los manifestantes solicitan al representante de la Comisión Nacional del Agua.



Se proporciona vialidad por la carretera San Miguel Allende - Buenavista y la carretera Libre Querétaro - San Luis Potosí. pic.twitter.com/0P1vyWSVMu — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 19, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Capufe informa de la reducción de carriles luego de un accidente en la autopista La Tinaja-Isla, a altura del kilómetro 92, dirección La Tinaja.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 92, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 19, 2026

Carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez

Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones, ya que se registra cierre parcial de circulación en Chiapas, luego de un accidente cerca del kilómetro 96+100, de la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, con dirección a Ocozocoautla de Espinosa.

#TomePrecauciones en #Chiapas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 096+100, de la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, con dirección a Ocozocoautla de Espinosa, Chis. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/wFlNZIWfll — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 19, 2026

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