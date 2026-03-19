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Accidentes en dirección a la CDMX paralizan tránsito, estos son los bloqueos hoy

Las autopistas Cuernavaca - Acapulco y México - Puebla reportan cierres parciales por bloqueos y accidentes hoy jueves.

Bloqueos hoy 19 de marzo en carreteras y autopistas
CAPUFE y Guardia Nacional informan sobre las carreteras que están cerradas o reportan bloqueos hoy, con el objetivo de que los conductores tomen precauciones.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy jueves 19 de marzo se reporta reducción de carriles y cierres totales en carreteras y autopistas importantes de México, a causa de accidentes y presencia de manifestantes que exigen que el Gobierno atienda sus peticiones. Estos son lo bloqueos que se registran:

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla


Hay cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Las Choapas - Ocozocautla, a la altura del kilómetro 102, a consecuencia de un accidente en el que se vieron involucradas. En el lugar ya se encuentran servicios de emergencia.

Autopista Cuernavaca - Acapulco

Se restableció la circulación en la autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Acapulco, a la altura del kilómetro 245, luego del accidente reportado esta mañana.

Autopista México - Puebla

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 50, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), a consecuencia de un accidente que terminó en volcadura.

Carretera Amozoc - Perote

Guardia Nacional alerta del cierre total de circulación en la carretera Amozoc - Perote con dirección a Xalapa, Veracruz, cerca del kilómetro 101 + 400 tras un accidente vial.

Neblina en la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que continúa la presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, por lo que exhortó a los conductores a manejar con precaución.

Carretera Perote - Banderilla

Hay cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes cerca del kilómetro 128 + 700, de la carretera Perote -Banderilla, en el estado de Veracruz.

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