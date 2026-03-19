Accidentes en dirección a la CDMX paralizan tránsito, estos son los bloqueos hoy

Hoy jueves 19 de marzo se reporta reducción de carriles y cierres totales en carreteras y autopistas importantes de México, a causa de accidentes y presencia de manifestantes que exigen que el Gobierno atienda sus peticiones. Estos son lo bloqueos que se registran:

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla



Hay cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Las Choapas - Ocozocautla, a la altura del kilómetro 102, a consecuencia de un accidente en el que se vieron involucradas. En el lugar ya se encuentran servicios de emergencia.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 102. Registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

Autopista Cuernavaca - Acapulco

Se restableció la circulación en la autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Acapulco, a la altura del kilómetro 245, luego del accidente reportado esta mañana.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 245, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️. — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

Autopista México - Puebla

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 50, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), a consecuencia de un accidente que terminó en volcadura.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 50, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

Carretera Amozoc - Perote

Guardia Nacional alerta del cierre total de circulación en la carretera Amozoc - Perote con dirección a Xalapa, Veracruz, cerca del kilómetro 101 + 400 tras un accidente vial.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 101+400, de la carretera Amozoc - Perote con dirección a Xalapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/qETQX8RTeE — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 19, 2026

Neblina en la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que continúa la presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, por lo que exhortó a los conductores a manejar con precaución.

🌧️ 🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️ 🌩️

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

Carretera Perote - Banderilla

Hay cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes cerca del kilómetro 128 + 700, de la carretera Perote -Banderilla, en el estado de Veracruz.