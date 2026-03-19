Accidentes en dirección a la CDMX paralizan tránsito, estos son los bloqueos hoy
Las autopistas Cuernavaca - Acapulco y México - Puebla reportan cierres parciales por bloqueos y accidentes hoy jueves.
Hoy jueves 19 de marzo se reporta reducción de carriles y cierres totales en carreteras y autopistas importantes de México, a causa de accidentes y presencia de manifestantes que exigen que el Gobierno atienda sus peticiones. Estos son lo bloqueos que se registran:
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla
Hay cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Las Choapas - Ocozocautla, a la altura del kilómetro 102, a consecuencia de un accidente en el que se vieron involucradas. En el lugar ya se encuentran servicios de emergencia.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 102. Registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Autopista Cuernavaca - Acapulco
Se restableció la circulación en la autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Acapulco, a la altura del kilómetro 245, luego del accidente reportado esta mañana.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 245, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️.
Autopista México - Puebla
Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 50, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), a consecuencia de un accidente que terminó en volcadura.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 50, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026
Carretera Amozoc - Perote
Guardia Nacional alerta del cierre total de circulación en la carretera Amozoc - Perote con dirección a Xalapa, Veracruz, cerca del kilómetro 101 + 400 tras un accidente vial.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 101+400, de la carretera Amozoc - Perote con dirección a Xalapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/qETQX8RTeE— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 19, 2026
Neblina en la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que continúa la presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, por lo que exhortó a los conductores a manejar con precaución.
🌧️ 🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️ 🌩️— CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
Carretera Perote - Banderilla
Hay cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes cerca del kilómetro 128 + 700, de la carretera Perote -Banderilla, en el estado de Veracruz.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 128+700, de la carretera Perote - Banderilla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/rPtcLphSCi— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 19, 2026