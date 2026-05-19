El Servicio de Transporte Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que las estaciones Tepepan y La Noria del Tren Ligero se encuentran sin servicio, debido a la caída de un árbol sobre las vías durante las primeras horas de hoy martes 19 de mayo.

Implementaron servicio de apoyo con unidades de RTP del Estadio Azteca a Xochimilco; además, hay servicio provisional del tren de Taxqueña al Estadio Azteca.

Hasta las 07:50 horas (tiempo loca), personal sigue laborando en la zona, por lo que autoridades piden paciencia ante los posibles retrasos.

#MovilidadCDMX



TREN LIGERO



Por caída de árbol sobre ambas vías entre estaciones Tepepan y La Noria, servicio provisional con tren de Tasqueña a Estadio Azteca y servicio de apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex de Estadio Azteca a Xochimilco.



Personal de línea elevada… pic.twitter.com/wXaBHTjeGJ — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) May 19, 2026

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Rutas alternas al Tren Ligero

Si el accidente en el transporte público te causa problemas para llegar a tiempo a la escuela o a tu trabajo, entonces considera tomar camiones concesionados en:

Calzada de Tlalpan

Avenida Prolongación División del Norte

Canal de Miramontes

Lo anterior para que puedas salir de las vías afectadas y acercarte a las unidades de RTP que prestan apoyo, ir al metro Taxqueña (de la Línea 2) o al CETRAM del Estadio Azteca.

Estación La Virgen del Tren Ligero también sin servicio

A los cierres provisionales por la caída del árbol se suma la estación La Virgen, la cual tiene trabajos de mantenimiento desde el pasado lunes 18 y continuará hasta el miércoles 20.

Este cierre no implica que los usuarios desciendan de los trenes y usen camiones de RTP, ya que los trabajos son en la escalera de acceso; no obstante, deberán considerar subir o bajar estaciones antes o después de este punto.

La remodelación forma parte de la modernización total del Tren Ligero, la cual provocó cierres en toda la línea a mediados de 2025, siendo reinaugurada, bajo el nombre de El Ajolote, el pasado 11 de mayo.

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