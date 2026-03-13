“Si no puede, renuncie": diputados de Jalisco dan ultimátum al director del SIAPA por el agua turbia

El Congreso de Jalisco interpeló al director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, donde el diputado Sergio Martín Castellanos lo instó a renunciar si no puede resolver el problema del agua sucia que afecta a al menos 176 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. Paralelamente, la Contraloría Ciudadana presentó una solicitud formal de juicio político en su contra por omisiones graves.

La presión política escala tras reconocerse que el aumento tarifario del 9.6% no ha frenado el suministro de agua "color chocolate". El funcionario aclaró que por ahora no está en sus planes renunciar y argumentó ante legisladores que opera con una planta potabilizadora de 1956, calificándola como "totalmente obsoleta".

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Contra las cuerdas: críticas al director del SIAPA en Jalisco por la mala calidad del agua

Durante una comparecencia de tres horas, diputados de todas las fracciones recriminaron al titular del SIAPA el incumplimiento en la entrega de diagnósticos y planes de acción. La interpelación alcanzó su punto más crítico cuando se cuestionó el destino del presupuesto adicional recaudado desde julio de 2025 sin resultados en la calidad del agua.

Los principales cuestionamientos de los diputados al director del SIAPA fueron:

Falta de transparencia: El organismo desatendió los informes trimestrales obligatorios dictados por decreto.

El organismo desatendió los informes trimestrales obligatorios dictados por decreto. Cuestionamiento de eficiencia: El aumento de precio no se tradujo en ingresos adicionales ni en mejoras de potabilización.

El aumento de precio no se tradujo en ingresos adicionales ni en mejoras de potabilización. Zapopan Norte: Denuncian que miles de habitantes solo reciben agua durante la madrugada, favoreciendo la concentración de sedimentos.

Denuncian que miles de habitantes solo reciben agua durante la madrugada, favoreciendo la concentración de sedimentos. Negativa de dimisión: Pese a los señalamientos, Juárez Trueba aseguró que no renunciará a menos que el Gobernador se lo instruya.

El director del organismo operador sugirió a los usuarios "dejar correr el agua" hasta que salga limpia, una instrucción que fue calificada de ofensiva por los legisladores. Durante la sesión, se le entregó un frasco con agua turbia de la colonia Santa Ana Tepetitlán, a lo que el funcionario respondió que "él nunca dijo que se lavaran la boca con esa agua".

Juicio político al SIAPA por toxicidad: denuncian omisión de saneamiento

La Contraloría Ciudadana Independiente llevó el conflicto al terreno legal al presentar una solicitud de juicio político ante la Comisión de Responsabilidades de Jalisco. La denuncia sostiene que la degradación de las tuberías está liberando minerales tóxicos para el cuerpo humano, configurando una violación sistemática al derecho a la salud.

Los fundamentos de la demanda establecen:

Omisiones en potabilización: Incumplimiento de los estándares de calidad de la red de suministro. Medidas cautelares: La CEDHJ ya emitió protecciones a favor de los ciudadanos tras detectar riesgos sanitarios. Impacto en la salud: Exigen estudios independientes para medir la toxicidad del agua en viviendas y negocios. Responsabilidad administrativa: Señalan al titular como responsable directo de la "descomposición" del sistema hídrico metropolitano.

El Director General del #SIAPA, Antonio Juárez Trueba, acudió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado. pic.twitter.com/eplRcp3omp — Siapagdl (@siapagdl) March 12, 2026

Crisis de agua en Jalisco: causas y colonias afectadas en marzo de 2026

La problemática del agua turbia en Jalisco responde a la obsolescencia de la Planta Potabilizadora número 1 y al fin de la vida útil de la red de distribución. La baja presión en las tuberías desprende sedimentos acumulados (biopelículas y minerales), lo que tiñe el líquido de color café o amarillo y genera olores fétidos.

Las zonas con mayor concentración de reportes de agua contaminada incluyen:

Guadalajara: Centro, Santa Teresita, Mezquitán, Oblatos, San Juan de Dios y Miravalle.

Centro, Santa Teresita, Mezquitán, Oblatos, San Juan de Dios y Miravalle. Zapopan: Santa Ana Tepetitlán, Lomas de Independencia y diversas colonias de la zona Norte.

Santa Ana Tepetitlán, Lomas de Independencia y diversas colonias de la zona Norte. Otros municipios: Puntos críticos en San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y El Salto donde la infraestructura ha colapsado.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/hSQoxS4MlI — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) March 13, 2026

El SIAPA reconoce que el problema afecta al menos al 10% de su red, mientras que la Secretaría de Salud mantiene la recomendación técnica de no usar el agua de grifo para cocinar ni para la higiene bucal hasta nuevo aviso.