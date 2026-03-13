El problema del agua en Guadalajara llega al Congreso de Jalisco y escala el conflicto por las tarifas

Diputados de Hagamos denunciaron en el Congreso de Jalisco que el SIAPA incumplió sus obligaciones técnicas del decreto de tarifas en el Área Metropolitana de Guadalajara. El organismo omitió presentar planes de acción ante la crisis de agua turbia y los cortes constantes.

La bancada exige transparencia inmediata en el destino de los recursos adicionales obtenidos por el incremento tarifario de 2025. El diputado Tonatiuh Bravo Padilla señaló que la ausencia de informes trimestrales y diagnósticos de planeación impide la fiscalización del servicio y la implementación de soluciones reales.

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Protocolo de compensación: la propuesta para usuarios en Guadalajara

La iniciativa legislativa busca establecer mecanismos automáticos de descuento cuando el suministro presente mala calidad o intermitencia severa. El Congreso de Jalisco revisará la estructura operativa del organismo para detener el cobro de recibos completos por servicios que no se garantizan en los hogares.

Las deficiencias más graves señaladas son:

Reportes constantes de sedimento y mala calidad del agua

Interrupciones en el suministro sin previo aviso ni plan de contingencia operativa.

sin previo aviso ni plan de contingencia operativa. Falta de reportes sobre el uso del presupuesto recaudado mediante el alza de precios.

sobre el uso del presupuesto recaudado mediante el alza de precios. Incumplimiento en la entrega de la planeación integral para renovar la red hídrica.

La propuesta de los legisladores propone dotar de un "mínimo vital" de agua potable por habitante de forma gratuita cuando la red falle, asegurando que el acceso al recurso deje de ser un privilegio en Jalisco.

Exigencias para el mejoramiento del servicio de agua potable en Jalisco

La diputada Valeria Ávila Gutiérrez destacó la urgencia de publicar indicadores de eficiencia operativa para evaluar el desempeño administrativo real. El mercado de servicios públicos en la metrópoli enfrenta una crisis de confianza debido a la disparidad entre el costo cobrado y la turbiedad del suministro.

Las acciones inmediatas exigidas al organismo son:

Entregar informes: Transparentar el uso de los excedentes económicos derivados del decreto tarifario 2025. Presentar plan técnico: Detallar las obras de infraestructura para eliminar el agua sucia en las colonias afectadas. Aplicar descuentos: Ejecutar mecanismos de compensación automática por servicio deficiente o inexistente.

El proceso legislativo determinará si existen responsabilidades administrativas por la omisión de los informes técnicos requeridos para la operatividad del sistema de agua en Guadalajara este 2026.