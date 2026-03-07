Ni Guadalajara ni Tlaquepaque: el municipio de Jalisco que está entre los más desarrollados de México

Cuando se habla de desarrollo y calidad de vida en el estado de Jalisco, muchas veces la conversación gira en torno a ciudades como Guadalajara o Tlaquepaque. Sin embargo, otro municipio de la zona metropolitana que también destaca por su nivel de desarrollo humano y por figurar entre los gobiernos locales con mejores indicadores del país es Zapopan.

Este municipio forma parte del grupo de localidades mexicanas con Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto, un indicador que mide avances en tres áreas clave: salud, educación e ingresos. Estos factores permiten evaluar el bienestar de la población más allá del crecimiento económico.

Gracias a estos resultados, Zapopan fue incluido de manera reciente en una nueva iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, el M20, que reúne a municipios y alcaldías que han logrado avances significativos en estas dimensiones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Zapopan destaca por su nivel de desarrollo y calidad de vida

Ubicado en el Área Metropolitana de Guadalajara, Zapopan es uno de los municipios más importantes de Jalisco tanto por su población como por su actividad económica. En los últimos años ha sobresalido por indicadores relacionados con educación, infraestructura urbana, servicios públicos y dinamismo económico, factores que influyen directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

La ciudad también es reconocida por albergar algunos de los puntos más emblemáticos de la región, como la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, uno de los centros religiosos más importantes del occidente del país, además de espacios culturales y recreativos como el Bosque La Primavera, una de las áreas naturales más relevantes de la zona metropolitana, así como zonas deportivas e institucionales como el Estadio Akron, el estado de beisbol del equipo Charros y la Universidad Autónoma de Guadalajara.

En materia económica, Zapopan se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación y tecnología del país. En su territorio se encuentran zonas de desarrollo empresarial vinculadas al llamado “Silicon Valley mexicano”, donde operan empresas tecnológicas y centros de investigación, además de universidades y parques tecnológicos que impulsan la formación de talento especializado.

Estos avances explican por qué Zapopan fue convocado a participar en la creación del M20, una red de cooperación técnica integrada por gobiernos locales con altos niveles de desarrollo humano en México.

La Basílica de Zapopan es uno de los centros religiosos más importantes del Occidente de México. |Imagen Ilustrativa

Qué es el M20 y para qué se creó esta red de municipios

El M20 es una red de colaboración entre municipios y alcaldías que busca compartir experiencias, fortalecer políticas públicas locales y promover proyectos que impulsen el desarrollo humano en distintas regiones del país.

La iniciativa fue impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, que convocó a los 20 gobiernos locales con el IDH más alto del país, de los cuales 14 aceptaron integrarse voluntariamente a esta red.

El objetivo principal del M20 es fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los municipios, impulsar la cooperación técnica para desarrollar proyectos conjuntos y atraer inversión y cooperación internacional para mejorar la gestión pública a nivel local.

Además, la red busca generar herramientas y métricas que permitan tomar decisiones basadas en evidencia para fortalecer el desarrollo sostenible desde los gobiernos municipales.

Estos son los municipios con mayor desarrollo humano en México

Los gobiernos locales que decidieron integrarse a esta red provienen de distintas regiones del país y presentan realidades sociales y económicas diferentes. Sin embargo, todos comparten avances sostenidos en indicadores clave de desarrollo humano.

Los municipios y alcaldías que forman parte del M20 son:

Apodaca, Nuevo León

Azcapotzalco, Ciudad de México

Benito Juárez, Ciudad de México

Corregidora, Querétaro

Guadalupe, Nuevo León

Mérida, Yucatán

Metepec, Estado de México

Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Mineral de la Reforma, Hidalgo

Orizaba, Veracruz

San Pedro Garza García, Nuevo León

Tepic, Nayarit

Tlaxcala, Tlaxcala

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.