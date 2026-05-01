Confirmado en Edomex: inauguran carretera que unirá estas dos zonas del estado

La Secretaría de Movilidad del Estado de México concluyó la modernización del camino San Francisco de las Tablas, una obra estratégica que elimina el aislamiento de las comunidades de Las Ánimas y San Francisco en el municipio de Chapa de Mota.

Este proyecto de infraestructura, que representó una inversión total de $8,477,950.40 pesos, transformó un antiguo camino de terracería en una carretera pavimentada Tipo C. La obra no solo optimiza el traslado hacia Jilotepec y Villa del Carbón, sino que cumple con estrictas normas ambientales al integrarse al Área Natural Protegida sin requerir deforestación, garantizando una vida útil de 15 años para el beneficio de la región.

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¿Qué comunidades y rutas conecta la nueva carretera en Chapa de Mota?

La intervención de la Secretaría de Movilidad se centró en un tramo de 2.35 kilómetros que funciona como columna vertebral para la zona norte del Estado de México.

Puntos clave de conectividad:

Origen: Poblado de Las Ánimas.

Poblado de Las Ánimas. Destino: entronque con la carretera número 4 (Ruta Nicolás Romero-Villa del Carbón-Jilotepec).

entronque con la carretera número 4 (Ruta Nicolás Romero-Villa del Carbón-Jilotepec). Localidades beneficiadas: San Francisco de las Tablas y Las Ánimas.

San Francisco de las Tablas y Las Ánimas. Acceso a servicios: facilita la llegada a centros de salud y educación en municipios vecinos.

¿Cuál es el límite de velocidad en este tramo de la Carretera El Quinte–Chapa de Mota?

La Secretaría de Movilidad diseñó esta vía para soportar un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 500 vehículos, bajo estándares de seguridad para zonas rurales.

Detalles de la infraestructura:

Dimensiones: longitud de 2.35 km con un ancho de 7 metros (dos carriles de 3.5m).

longitud de 2.35 km con un ancho de 7 metros (dos carriles de 3.5m). Pavimentación: carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor sobre base hidráulica.

carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor sobre base hidráulica. Velocidad Máxima: 40 km/h (debido a pendientes de hasta 7% y curvaturas de 30º).

40 km/h (debido a pendientes de hasta 7% y curvaturas de 30º). Drenaje: construcción de cunetas, bordillos y lavaderos para evitar la erosión hídrica del suelo.

¿Cómo beneficia este proyecto al Parque Estatal Chapa de Mota?

Al tratarse de un área natural protegida, la Secretaría de Movilidad aplicó criterios de sustentabilidad para mejorar el entorno sin afectar la cubierta forestal existente.

Impactos ambientales positivos:

Calidad del aire: se elimina el levantamiento de polvo y partículas suspendidas generado por la antigua terracería. Protección del suelo: las obras de drenaje menor controlan los escurrimientos pluviales, evitando deslaves en el parque. Turismo sustentable: facilita el acceso seguro para actividades de recreación y contacto con la naturaleza.

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