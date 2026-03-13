Conagua anuncia plan que impactará a 21 millones de personas en Jalisco y 8 estados más de México

El río Lerma–Santiago es uno de los sistemas hídricos más importantes del país, pero también uno de los más afectados por la contaminación en varias regiones. Ante este panorama, autoridades federales, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, anunciaron un plan de acciones para sanear y restaurar esta cuenca, un proyecto que podría beneficiar a más de 21 millones de personas.

La estrategia contempla trabajos para reducir las fuentes de contaminación del río y mejorar la gestión del agua en 245 municipios de nueve estados del país, donde también se busca recuperar espacios ambientales clave y fortalecer el control de descargas contaminantes.

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Los estados que forman parte del plan

Los estados incluidos en el plan son:

Aguascalientes

Guanajuato

Jalisco

Estado de México

Querétaro

Michoacán

Zacatecas

Nayarit

Durango

En conjunto, se incluyen más de seis millones de hectáreas dentro de la cuenca Lerma–Santiago.

Obras y acciones para recuperar el río

Entre las medidas anunciadas se encuentra la construcción, rehabilitación o ampliación de seis plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la modernización de siete plantas adicionales para mejorar su operación.

Con el saneamiento del río Lerma-Santiago, millones de mexicanas y mexicanos serán beneficiados con agua limpia y un ambiente sano para sus familias.



¡El @GobiernoMX avanza en la justicia social y ambiental! pic.twitter.com/n8aRhxBGv2 — Conagua (@conagua_mx) March 10, 2026

Además, se han reforzado las tareas de vigilancia para frenar actividades que contaminan el río. Durante 2025 se realizaron 78 inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 131 por parte de Conagua.

Restauración ambiental y participación social

El plan también contempla acciones de recuperación ambiental en zonas clave como los humedales El Ahogado y Las Ciénegas del Alto Lerma, además de la delimitación de más de 160 kilómetros de zona federal y trabajos de reforestación en las márgenes del río.

En el proceso participan más de 80 instituciones, mil empresas y más de 20 mil personas, entre académicos, colectivos y habitantes de la región, que han contribuido con proyectos y actividades para la recuperación del río Lerma–Santiago.

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