Jalisco confirma el apoyo económico del Real Madrid que impactará en 900 niños del estado

El gobernador de Jalisco Pablo Lemus confirmó la entrega de becas totales de la Fundación Real Madrid para 900 niños jaliscienses. El programa busca reducir los índices de delincuencia juvenil mediante formación deportiva de élite y disciplina constante en los sectores más vulnerables del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Jalisco-Real Madrid: alianza estratégica con leyendas del fútbol mundial

Pablo Lemus reforzó el lanzamiento de este programa en Jalisco con la presencia de figuras internacionales como el exfutbolista de la Selección Española y Real Madrid Fernando Hierro en instalaciones públicas. El objetivo es consolidar a la entidad como el referente deportivo nacional a través de convenios de colaboración con instituciones europeas.

El gobernador destacó orgulloso en su cuenta personal de la plataforma X:

Convivencia de élite: El exdirector deportivo de las Chivas y leyenda del Real Madrid, Fernando Hierro, encabezó una charla con 300 estudiantes en el Code Paradero.

El exdirector deportivo de las Chivas y leyenda del Real Madrid, Fernando Hierro, encabezó una charla con 300 estudiantes en el Code Paradero. Liderazgo deportivo: La entidad suma 24 olimpiadas nacionales consecutivas ganadas gracias al respaldo directo a atletas y entrenadores.

La entidad suma 24 olimpiadas nacionales consecutivas ganadas gracias al respaldo directo a atletas y entrenadores. Infraestructura: El compromiso incluye la mejora de instalaciones en toda la entidad para que la niñez logre sus objetivos profesionales.

El compromiso incluye la mejora de instalaciones en toda la entidad para que la niñez logre sus objetivos profesionales. Instituciones participantes: Estudiantes de las escuelas José Clemente Orozco y República Mexicana integran los grupos de beneficio inmediato.

En Jalisco aprendemos de los mejores; por eso aprovechamos la visita de Fernando Hierro a nuestro Estado, para invitarlo al Code Paradero a charlar y convivir con 300 niñas, niños y adolescentes de academias deportivas, la secundaria José Clemente Orozco y la primaria República… pic.twitter.com/SYuS50M4vB — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 5, 2026

Requisitos y alcances del programa Real Madrid en Jalisco

La iniciativa, ejecutada a través del Educational Football Program (EFP), establece una ruta de formación integral de tres años. El financiamiento proviene de patrocinadores internacionales como Bluebay y Granvita para garantizar la gratuidad absoluta del servicio.

Los detalles operativos del beneficio incluyen:

Población objetivo: Niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 15 años de edad.

Niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 15 años de edad. Capacidad inicial: 250 participantes en la primera etapa del ciclo 2026.

250 participantes en la primera etapa del ciclo 2026. Meta de expansión: Proyección gradual hasta alcanzar los 900 beneficiarios totales.

Proyección gradual hasta alcanzar los 900 beneficiarios totales. Sede oficial: Instalaciones del CODE Paradero en Guadalajara.

Instalaciones del CODE Paradero en Guadalajara. Metodología: Entrenamientos basados en los valores de la Fundación Real Madrid bajo estándares internacionales.

El Gobierno del Estado de Jalisco y la organización True Sports mantienen la vigencia de este convenio por los próximos tres años, priorizando la salud nutricional y la prevención del delito como ejes rectores del desarrollo infantil.