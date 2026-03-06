Confirmado por Pablo Lemus: Jalisco exigirá este requisito obligatorio para recuperar los autos siniestrados

Tras los recientes hechos violentos en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus confirmó que Jalisco aplicará un requisito obligatorio de autos siniestrados para que los propietarios recuperen sus vehículos dañados.

Autoridades estatales detallaron que el apoyo forma parte de un fondo creado con el Gobierno federal. El programa pretende facilitar la recuperación de autos quemados durante los bloqueos y brindar respaldo económico a quienes resultaron afectados en distintos municipios del estado tras los hechos recientes.

Jalisco exigirá este requisito obligatorio para recuperar los autos siniestrados

El gobernador Pablo Lemus explicó que el acceso al apoyo exige una condición básica para propietarios afectados. “Presentan su denuncia y nosotros les vamos a dar un apoyo para recuperar lo que sea”, afirmó al detallar el requisito para solicitantes.

Durante el anuncio sobre el apoyo para propietarios afectados, anunció la eliminación de adeudos para vehículos dañados por los narcobloqueos: “Les queremos cancelar todo: tenencias atrasadas, multas, recargos, que no paguen nada y con eso accedan al fondo”.

El gobernador reiteró que la denuncia respalda el acceso al fondo estatal creado junto con el Gobierno federal. “Eso sí, porque necesitamos respaldarlo en algo”, dijo Pablo Lemus al insistir en cumplir el requisito para recibir apoyo económico a afectados.

La cifra negra de autos siniestrados preocupa a autoridades en Jalisco

Actualmente autoridades estatales registran alrededor de 600 denuncias por vehículos dañados durante los narcobloqueos en Jalisco. Pablo Lemus reconoció que existe una cifra negra mayor, ya que varios propietarios aún no presentan denuncia formal ante autoridades por falta de seguro.

“El viernes viene la presidenta Sheinbaum”, adelantó el gobernador al explicar que el gobierno federal participa en la estrategia. La visita incluirá una junta de seguridad y el anuncio oficial del fondo para autos siniestrados que beneficiará a propietarios afectados.

“Vamos a anunciar un fondo conjunto para aquellos vehículos que fueron siniestrados”, expresó Pablo Lemus sobre el plan de apoyo. El mandatario sostuvo que el objetivo consiste en ayudar a quienes perdieron su patrimonio tras los bloqueos criminales recientes en Jalisco.