Jalisco en alerta hoy martes 10 de marzo por el Frente Frío N°40: el anuncio del SMN que enciende alarmas

Este martes 10 de marzo, el Frente Frío N°40 avanza sobre México en combinación con la Cuarta Tormenta Invernal. La alerta en Jalisco se activa por rachas de viento de hasta 60 km/h, posibles heladas en zonas de montaña y oleaje elevado en costas del Pacífico.

El anuncio del SMN para Jalisco hoy martes de 10 marzo

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el ingreso de nubosidad al estado. Las zonas montañosas de Jalisco registrarán temperaturas mínimas de entre 5 y 10 grados centígrados por la mañana, aunque por la tarde las temperaturas alcanzarán los 30 grados centígrados.

Las costas del Pacífico jalisciense también reciben el impacto del sistema frontal, con rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje de entre 1 y 2 metros. Estas condiciones representan un riesgo directo para actividades en el mar y zonas de playa durante la jornada.

A pesar de todo lo anterior, un sistema anticiclónico sostiene temperaturas elevadas en varias regiones del occidente del país, incluido Jalisco. Las zonas bajas y metropolitanas del estado podrían alcanzar entre 35 y 40 grados centígrados este martes, lo que convierte a la entidad en un caso atípico dentro del panorama nacional.

⚠️Ve en los gráficos las condiciones de #TiempoSevero que se pronostican para este día y mañana, martes, en el noroeste y norte de #México, debido al desplazamiento de la Cuarta #TormentaInvernal de la temporada y el #FrenteFrío Número 40 ⬇️ pic.twitter.com/TQqE88CEDd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 10, 2026

Alerta por tornados en algunos estados de México

La Conagua confirmó que el Frente Frío N°40, junto con la Cuarta Tormenta Invernal, atraviesa el territorio nacional desde el noroeste hacia el sureste hasta el 12 de marzo. La combinación de ambos sistemas genera condiciones meteorológicas severas pese a la proximidad de la primavera.

Los efectos más críticos se concentran en el norte del país, donde el pronóstico a 96 horas del SMN anticipa un descenso marcado de temperaturas, nevadas en zonas montañosas y vientos con características huracanadas.

Para este martes 10 de marzo, el sistema avanza hacia el noreste e interactúa con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas enfrentan el escenario más complicado, con lluvias intensas y granizo, además de la posibilidad de tornados.