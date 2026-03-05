Ya es oficial: Jalisco aprueba reforma que cambiará carreteras y caminos rurales en sus municipios

La Comisión de Desarrollo Productivo aprobó reformas para garantizar la construcción y mantenimiento de carreteras rurales en Jalisco. El Congreso estatal modificó la Ley de Obra Pública para priorizar la conectividad y proyectos productivos en municipios rezagados.

Infraestructura en Jalisco: El plan para rehabilitar carreteras y caminos

El Congreso de Jalisco avaló cambios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley de Obra Pública para destinar recursos a la infraestructura municipal. La autoridad estatal queda obligada a coordinar la rehabilitación, conservación y mantenimiento de caminos en zonas rurales para mejorar el acceso a servicios básicos.

El plan de conectividad estatal establece las siguientes prioridades de obra:

Caminos municipales: Acciones de bacheo, mantenimiento y conservación permanente.

Acciones de bacheo, mantenimiento y conservación permanente. Carreteras rurales: Construcción de nuevas rutas para conectar comunidades con cabeceras.

Construcción de nuevas rutas para conectar comunidades con cabeceras. Infraestructura hidráulica: Integración de drenaje en caminos para evitar deslaves.

La reforma permite que el Gobierno del Estado de Jalisco intervenga de manera directa en las vías que anteriormente dependían exclusivamente de los presupuestos municipales.

Sergio Martín Castellanos: el impacto de los caminos en el campo

El diputado Sergio Martín Castellanos, presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional, destacó que estas modificaciones legales son el resultado de un trabajo cercano con los productores locales. El legislador subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura para detonar la economía en las regiones más alejadas de la entidad.

A través de sus redes sociales oficiales, el diputado Castellanos reafirmó el compromiso del Congreso local para que el desarrollo regional no se detenga y reconoció las iniciativas que integran esta reforma integral.

"Impulsamos reformas para mejorar carreteras y caminos municipales en zonas rurales, porque en el campo un camino no solo conecta lugares, conecta oportunidades: permite que los productores saquen adelante su trabajo, que las familias se trasladen con seguridad y que nuestras comunidades sigan creciendo", señaló el legislador en su cuenta de Instagram.

Proyectos productivos y apoyo a grupos prioritarios

La Secretaría de Desarrollo Rural deberá impulsar programas económicos con enfoque social tras la modificación al artículo 22. La nueva normativa exige dar preferencia a sectores históricamente olvidados en el campo para elevar sus ingresos y fomentar la producción responsable.

Los sectores que recibirán atención prioritaria bajo el nuevo marco legal son:

Pueblos indígenas: Financiamiento directo para proyectos en sus comunidades.

Financiamiento directo para proyectos en sus comunidades. Mujeres y jóvenes: Programas de emprendimiento agrícola y silvicultura.

Programas de emprendimiento agrícola y silvicultura. Personas con discapacidad: Inclusión en proyectos productivos rurales.

Las leyes modificadas también incluyen esquemas de agroforestería sostenible para preservar los ecosistemas forestales de la entidad.

Obligaciones ambientales: Reforestación y restauración de suelos

El Estado de Jalisco asume la responsabilidad legal de aplicar programas de restauración en zonas degradadas en conjunto con la federación. El artículo 8 ahora mandata el uso de especies nativas para fortalecer la protección de los recursos naturales y combatir el deterioro ambiental en regiones agrícolas.

Las acciones ambientales inmediatas contemplan tres ejes fundamentales:

Reforestación: Uso de árboles propios de cada región para recuperar bosques.

Uso de árboles propios de cada región para recuperar bosques. Restauración: Recuperación de suelos erosionados por prácticas agrícolas intensas.

Recuperación de suelos erosionados por prácticas agrícolas intensas. Coordinación: Mesas de trabajo obligatorias entre municipios y autoridades estatales.

La Comisión de Desarrollo Productivo mantendrá el seguimiento técnico de estas obras para asegurar que las peticiones de los productores locales se materialicen en los próximos meses.