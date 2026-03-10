Doble Hoy No Circula este 11 de marzo; CAMe activa Fase I de la Contingencia ambiental

La mala calidad del aire ocasionó que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara la Fase I de la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula para este 11 de marzo de 2026, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por esta razón, tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex), los automovilistas deben cumplir con el Doble Hoy No Circula, medida que se aplica con el objetivo de disminuir la contaminación.

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex hoy

Las autoridades medioambientales activaron la Fase I de la Contingencia ambiental por ozono. Aunque esta medida puede afectar a miles de automovilistas en la CDMX y en el Edomex, resulta indispensable para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

En estos momentos, se registran concentraciones máximas de ozono en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, Ciudad de México.

Así aplica el Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que el Doble Hoy No Circula aplicará este miércoles 11 de marzo, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, para los autos que cumplan con las siguientes características:

Vehículos con holograma rojo

Terminación de placas: 3 y 4

Recomendaciones para la población durante la contingencia ambiental

Además de aplicar el Doble Hoy No Circula, las autoridades brindan las siguientes recomendaciones a la población:

Evitar exponerse a los picos de contaminación

Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar,utilizar recipientes con tapa.

