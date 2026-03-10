Contaminación extrema: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) debido a los altos niveles de contaminación registrados en la zona.

A las 16:00 horas en la estación de monitoreo Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC) se detectó una concentración de 159 partes por billón (ppb) de ozono, superando el límite establecido por las normas de calidad del aire.

La medida busca reducir la exposición de la población a contaminantes y disminuir emisiones mientras persistan las condiciones atmosféricas que favorecen la acumulación de ozono.

Las autoridades ambientales de la CDMX y del Estado de México, estarán atentas a la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes para decretar si continúan o se levantan las medidas.

¿Por qué se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Cuando el aire contiene demasiadas partículas contaminantes, como ozono, se vuelve dañino para las personas, especialmente para niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La CAMe explicó que las condiciones meteorológicas, como la falta de viento y altas temperaturas, favorecieron la acumulación de contaminantes. Esto impide que el aire sucio se disperse.

En estos casos, se activa la Fase 1 para reducir la exposición de la población y disminuir la emisión de contaminantes.

Hoy No Circula por Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex.

¿Cómo afecta a la salud la Contingencia Ambiental?

La Contingencia Ambiental provoca irritación en vías respiratorias, ojos y garganta, tos, pesadez al respirar, dolor de cabeza y náuseas debido a altas concentraciones de ozono y partículas. Puede agravar enfermedades respiratorias como el asma, bronquitis y causar conjuntivitis, afectando severamente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los síntomas específicos y efectos incluyen:



Respiratorios: Dificultad para respirar, dolor de pecho, tos seca, ruidos al respirar (sibilancias) y crisis asmáticas.

Oculares: Ojos llorosos, irritación, enrojecimiento y conjuntivitis.

Garganta y nariz: Ardor, irritación y sequedad.

Generales: Dolor de cabeza intenso, fatiga, mareos y náuseas.

Cardiovasculares: Aumento de la presión arterial y riesgo de infartos.

En caso de presentar dolor en el pecho o mareo intenso, acude a valoración médica y no automedicarse.

Se recomienda evitar realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre. Asimismo mantener cerradas puertas y ventanas.

