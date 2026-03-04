¡Se quedan en casa! Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 4 de marzo 2026 en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula continuará este miércoles 4 de marzo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, con restricciones vigentes en la Ciudad de México (CDMX) y en municipios del Estado de México (Edomex). La medida se aplica con el fin de reducir la emisión de contaminantes y proteger la salud de la población.

Hoy No Circula miércoles 4 de marzo 2026: ¿Qué coches se quedan en casa?

El programa estará activo desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses donde se aplica la medida.

Descanso obligatorio:

Los vehículos con engomado ROJO y con placas cuya terminación sea 3 o 4, que además cuenten con hologramas de verificación 1 o 2, no podrán circular durante todo el día.

Exentos de la restricción vehicular

Podrán transitar con normalidad los autos con hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, y vehículos de transporte público de pasajeros.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las autoridades locales recordaron que no se ha decretado Fase 1 de Contingencia Ambiental que active medidas adicionales como el Doble Hoy No Circula para este día.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que respete las restricciones, ya que la infracción al Hoy No Circula puede resultar en multas de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2 346 y 3 519 pesos, además de la posibilidad de que el vehículo sea llevado al corralón.

En este enlace encontrarás la lista de municipios del Edomex en los que aplica el programa.

