No para la contaminación; activan este domingo Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex por mala calidad de aire

Autoridades activaron este domingo 15 de febrero de 2026 la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire, autoridades ambientales anunciaron la aplicación del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir de manera inmediata los niveles de contaminación.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que esta medida se tomó tras detectarse altas concentraciones de contaminantes, principalmente partículas finas, además de condiciones atmosféricas que dificultan la dispersión de contaminantes.

¿Habrá doble Hoy No Circula hoy?

Con la activación de la Fase 1, se establecen restricciones adicionales al programa Hoy No Circula, por lo que para el 16 de febrero, los autos que no podrán circular serán:



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.



Se activa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/msjih74Wbj pic.twitter.com/7cGcfNhJID — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en distintos municipios del Edomex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El objetivo principal del doble Hoy No Circula es disminuir las emisiones contaminantes en el menor tiempo posible, ya que la exposición a altos niveles de contaminación puede provocar afectaciones a la salud, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Las autoridades ambientales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y, en la medida de lo posible, reducir actividades al aire libre, así como evitar el uso del automóvil particular.

Multas por incumplir el Hoy No Circula en CDMX

No respetar las restricciones del Hoy No Circula durante una contingencia ambiental puede resultar costoso. En la Ciudad de México, la multa para quienes circulen sin autorización va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto aproximado de dos mil 346 a tres mil 519 pesos.

Además de la sanción económica, las autoridades pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica un gasto adicional que puede superar los mil pesos por arrastre y estancia.

Horario del Hoy No Circula durante contingencia

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula opera de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que cualquier vehículo que incumpla las restricciones dentro de ese horario es susceptible de ser sancionado.

La CAMe reiteró que la duración de la contingencia dependerá de la evolución de la calidad del aire y llamó a la ciudadanía a colaborar con estas medidas, ya que su cumplimiento es clave para restablecer condiciones ambientales más favorables en la región.

