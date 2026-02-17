Despensa Gratis con INAPAM: Revisa si cumples los requisitos para recibir tu canasta alimentaria

El aumento en el precio de los alimentos básicos ha obligado a reforzar programas de apoyo dirigidos a los sectores más vulnerables, especialmente a las personas mayores. En este escenario, la credencial del INAPAM funciona como puerta de entrada a iniciativas municipales de asistencia alimentaria.

Aunque no existe una despensa nacional única operada directamente por el instituto, algunos gobiernos locales han activado esquemas propios que priorizan a quienes ya forman parte del padrón social.

Quién puede recibir la canasta alimentaria en Ixtapaluca

El apoyo alimentario se implementa en el municipio de Ixtapaluca mediante el programa local “Nutrición para todos”, una estrategia que busca aliviar la carga económica de hogares en situación vulnerable. Las personas adultas mayores son uno de los grupos prioritarios, pero el programa también contempla a mujeres embarazadas o en lactancia, personas con discapacidad y habitantes de zonas con rezago social.

Para los adultos mayores, el acceso depende de cumplir ciertos requisitos administrativos:

Estar inscrito en el padrón del programa municipal de despensas

Respetar los tiempos oficiales de registro y entrega de documentos

Aceptar las reglas operativas del programa

Presentar identificación oficial vigente o credencial INAPAM

Comprobar domicilio dentro del municipio

El proceso de validación se realiza con acompañamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, que participa en la logística y supervisión de la entrega.

Cuál es el calendario de entregas de la canasta alimentaria previsto para 2026

Las autoridades municipales difundieron un cronograma tentativo que distribuye el apoyo a lo largo del año, con el objetivo de mantener continuidad alimentaria entre las familias beneficiarias. Las fechas anunciadas son:

16 de febrero

16 de abril

15 de junio

17 de agosto

15 de octubre

14 de diciembre

