CJNG y El Mencho: El origen del cártel que cambió el mapa del narco

La historia del “El Mencho” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) volvió a colocarse en el centro de la conversación nacional este domingo 22 de febrero, luego de que fuerzas federales reportaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido el líder del grupo criminal.

La noticia de la muerte de "El Mencho" reavivó preguntas sobre el origen del cártel que cambió el mapa del narcotráfico en México y su expansión marcada por episodios de violencia en varios estados. En adn Noticias, te explicamos el contexto.

Llega ambulancia forense a la FEMDO aparentemente con los restos de “El Mencho”

¿Cómo surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación?

El Cártel Jalisco Nueva Generación nació alrededor de 2010, tras una fractura interna del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con análisis de especialistas en seguridad, el grupo conocido como “Los Torcidos” comenzó a operar en Jalisco y poco a poco extendió su presencia.

Con el paso de los años, el grupo se consolidó en regiones clave como Jalisco, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, donde autoridades federales documentaron disputas territoriales y un aumento de la violencia vinculada a rutas de tráfico y control local.

El crecimiento del CJNG se dio en menos de dos décadas y, según informes de seguridad pública, llegó a tener presencia en gran parte del país. Su expansión también estuvo ligada a operaciones contra otros grupos criminales y a la presión de fuerzas federales.

Entre los factores que explican su ascenso están:

Fragmentación de otros cárteles

Control de rutas estratégicas del Pacífico

Reclutamiento y estructura operativa más flexible

¿Quién es El Mencho, quien era el capo más buscado en el mundo?

El nombre detrás del grupo es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. Durante años fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades de México y Estados Unidos.

El Mencho, de 59 años, nació en Aguililla, Michoacán, y tuvo una infancia marcada por las carencias y trabajo en el campo recolectando aguacates. Durante su adolescencia emigró a EUA donde se dedicó a vender droga. En 1986 fue detenido junto con su hermano Abraham. Ambos fueron enviados a una prisión federal y deportados en 1996.

Tras ser liberado, El Mencho comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Más tarde, se unió al Cártel del Milenio, un grupo local aliado del Cártel de Sinaloa. Tras la caída de su líder Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, el cártel se dividió en dos facciones: La Resistencia y Los Torcidos.

"El Mencho", al mando de Los Torcidos, logró imponerse y liderar el ahora Cártel Jalisco Nueva Generación, donde consolidó una estrategia de expansión territorial, el control de las rutas clave para el narcotráfico y el uso sistemático de la violencia.

Después del operativo reportado este 22 de febrero, la Sedena confirmó que siete capos fueron abatidos, entre ellos Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Además, dos integrantes más del cártel fueron detenidos.

Especialistas en seguridad señalan que, cuando un líder de alto perfil es abatido o detenido, suele generarse un reacomodo interno dentro de la organización, que podría generar una ola de violencia en las entidades con mayor presencia del cártel.

