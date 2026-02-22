Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, uno de los criminales más buscados por México y EUA

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" es uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. Es el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) organización que fue designada como terrorista por EUA.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura, ya que es con considerado como uno de los narcotraficantes más buscados.

¿Quién es "El Mencho"?

Nemesio Oseguera Cervantes es uno de los fundadores y actual líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ha sido responsable de numerosos homicidios contra grupos narcotraficantes rivales y agentes de la justicia.

Nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, México. Ha sido acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por conspiración y distribución drogas.

¿Murió "El Mencho"?

Este domingo 22 de febrero "El Mencho" habría sido abatido tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, lo que provocó reacciones violentas en la entidad, así como en los estados de Tamaulipas, Nayarit y Michoacán.