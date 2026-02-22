¿Qué pasará en Aguililla, Michoacán? El vacío de poder en la tierra de “El Mencho” tras el fin de su era en el CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, volvió a colocar en el centro del debate nacional a Aguililla, Michoacán, un municipio enclavado en la región de Tierra Caliente que durante años fue considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque autoridades federales no han detallado públicamente todos los pormenores del operativo, analistas en seguridad coinciden en que cualquier acción contra el líder del CJNG tiene un impacto directo en Michoacán, particularmente en Aguililla, su lugar de origen y uno de los territorios donde consolidó redes familiares, financieras y armadas.

🔴 #Violencia | El fin de una era en el narcotráfico. Con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el CJNG enfrenta su mayor crisis: el vacío de poder. ¿Quién heredará el mando de una de las organizaciones más poderosas y violentas del mundo?

¿Por qué Aguililla, Michoacán, es clave tras el abatimiento de “El Mencho”?

Aguililla no es un municipio cualquiera dentro del mapa criminal. Su ubicación estratégica permite conexión con la sierra michoacana, rutas hacia Jalisco y acceso indirecto a la costa del Pacífico.

Durante años fue escenario de enfrentamientos entre el CJNG y grupos como Cárteles Unidos, lo que generó desplazamientos forzados y operativos permanentes de fuerzas federales.

Controlar Aguililla significó para el CJNG mantener un punto logístico clave para el trasiego de drogas sintéticas y armas, así como un enclave simbólico: el territorio natal de su líder.

Por ello, cualquier debilitamiento en esa zona representa no solo una pérdida operativa, sino también un golpe a la narrativa de poder del grupo criminal.

¿Qué estados domina el CJNG y qué territorios podrían estar en jaque?

El CJNG logró expandirse en la última década hasta tener presencia en gran parte del país. Sus principales bastiones se ubican en Jalisco, Colima y Nayarit, además de zonas estratégicas en Michoacán y Guanajuato, donde la disputa por el control territorial ha sido constante.

También mantiene influencia en corredores clave como Veracruz, por su salida al Golfo; Zacatecas y San Luis Potosí, utilizados como rutas hacia el norte; así como presencia en áreas metropolitanas del centro del país.

Tras la caída de su líder, especialistas advierten posibles escenarios de reacomodo interno y disputas entre células regionales.

¿Qué podría pasar en Michoacán tras la caída del líder del CJNG?

En Michoacán, la atención se centra nuevamente en Tierra Caliente. Municipios como Tepalcatepec, Buenavista y la propia Aguililla podrían convertirse en escenarios de disputa si otras organizaciones intentan aprovechar un eventual vacío de poder.

Posibles reemplazos de "El Mencho" en el CJNG

Según investigaciones y reportes de autoridades mexicanas y estadounidenses, ellos podrían buscar el control del Cártel Jalisco:



Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro

Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo

Audias Flores Silva, El Jardinero

Juan Carlos Valencia González, El 03

Cabe recordar que la sentencia a cadena perpetua en Estados Unidos contra Rubén Oseguera González, El Menchito, debilitó la línea directa familiar, lo que abre el escenario a una disputa interna entre mandos regionales.

