Código rojo en Jalisco: Reportan bloqueos y quema de autos en Guadalajara tras operativo; se extiende a Michoacán y Tamaulipas

Un operativo federal en el municipio de Tapalpa detonó una jornada violenta este domingo 22 de febrero en distintas regiones de Jalisco, con bloqueos carreteros y vehículos incendiados en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara y en vías estatales.

La situación se ha extendido a Tierra Caliente, en Michoacán, donde ya se reportan bloqueos carreteros, especialmente en Zamora, Jiquilpan y Tangamandapio.

Activan Código Rojo en Jalisco

El gobernador Pablo Lemus informó que fuerzas federales encabezaron una acción policial en Tapalpa, la cual derivó en enfrentamientos. Como reacción, civiles incendiaron y atravesaron vehículos para intentar frenar el avance de las autoridades.

Ante la escalada de violencia, el mandatario estatal ordenó instalar de inmediato la Mesa de Seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno y activar el “código rojo” para inhibir actos que pongan en riesgo a la población.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

¿Qué zonas presentan bloqueos y vehículos incendiados en Jalisco hoy?

Autoridades confirmaron múltiples puntos con afectaciones tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en carreteras estatales. De acuerdo con los reportes ciudadanos y oficiales, las zonas afectadas son:



Gasolinera en Calzada y Periférico

Cruce de Calzada y Periférico

Periférico y Vallarta

Periférico y Tabachines

Calzada Lázaro Cárdenas a la altura del SEMEFO

Río Seco y Lázaro Cárdenas

Carretera a Zacoalco de Torres

Carretera a Saltillo

Carretera Chapala con dirección a Mazamitla

Kilómetro 49 de la carretera libre Acatlán de Juárez – Ciudad Guzmán

El Corcovado rumbo a Guadalajara

Situación en Michoacán

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado.

De manera preliminar, se reportan bloqueos carreteros e incendios de vehículos en regiones como Tierra Caliente, Zamora, Jiquilpan y Tangamandapio, además de afectaciones en el tramo Buenavista–Tepalcatepec y en Santa Ana, a la altura del panteón.

He instruido la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.



Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue… — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) February 22, 2026

Información en desarrollo...