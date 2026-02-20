IMSS e ISSSTE confirman pago doble para adultos mayores en marzo 2026: revisa si estás en la lista

Marzo 2026 traerá un alivio extra a los bolsillos de muchos pensionados mexicanos. El IMSS y el ISSSTE confirman que miles de adultos mayores recibirán un pago doble la primera semana del mes gracias a la coincidencia con la Pensión del Bienestar.

¿Qué pensionados están en la lista para cobrar el pago doble en marzo?

La combinación de depósitos beneficia exclusivamente a los pensionados del IMSS o ISSSTE que también están inscritos en la Pensión del Bienestar (mayores de 65 años). Al juntarse el pago mensual de su jubilación con el apoyo bimestral de 6,400 pesos, los beneficiarios verán reflejados dos movimientos en su cuenta bancaria con apenas días de diferencia.

Este ingreso adicional no es un bono, sino la suma de dos derechos que se depositan en el mismo periodo.

Hoy continúan los depósitos del programa, según la letra inicial del primer apellido.

No es necesario retirar todo el dinero hoy; puedes hacerlo después de la fecha de pago.

Calendario oficial: ¿Cuándo tendrán acreditado el dinero en la cuenta los pensionados?

El ISSSTE y el IMSS ya tienen listas las fechas de dispersión para evitar aglomeraciones en cajeros. Es vital revisar el día exacto según la institución a la que perteneces, ya que el orden de los depósitos varía por normativa interna.

Pensionados ISSSTE: Reciben su dinero el viernes 27 de febrero .

Reciben su dinero el . Pensionados IMSS: El depósito cae el lunes 2 de marzo .

El depósito cae el . Pensión Bienestar: El calendario por apellidos arranca la primera semana de marzo.

A la espera de la publicación oficial del calendario, si tu apellido empieza con las letras A, B o C, es casi seguro que recibirás ambos apoyos en menos de 72 horas.

📅 Personas pensionadas del IMSS:



El pago de la mensualidad correspondiente a marzo de 2026 está programado para el 2 de marzo de 2026.



¿Qué hacer si no recibes el depósito del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar advierte que quienes no vean reflejado el apoyo de 6,400 pesos deben actuar de inmediato. Si ya cumpliste 65 años y estás registrado, pero el dinero no llega, existen canales oficiales para reportar fallas en la tarjeta o en el sistema.

Sigue estos pasos para solucionar problemas con tu pago:

Llama a la Línea del Bienestar al 800 639 4264 .

. Verifica tu registro vigente en el portal oficial de la dependencia.

Revisa que los datos de tu tarjeta bancaria no hayan expirado.

Aviso de registro: Los días 20, 21 y 22 de febrero habrá módulos para nuevas solicitudes.