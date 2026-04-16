Cientos de usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se han visto afectados por fallas en el servicio este miércoles 15 de abril, pues a través de las plataformas de redes sociales, se informó que debido a fallas eléctricas se está brindando servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

De acuerdo con la información dada a conocer por Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, actualmente se está trabajando para restablecer el servicio en toda la línea, la cual es una de las más utilizadas en horarios nocturnos.

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¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX?

A través de un breve comunicado emitido vía redes sociales, el director del Metro CDMX informó que las fallas en el servicio de este miércoles se derivan de un “disturbio” eléctrico externo al Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Con ello se confirmó que el servicio se está brindando de forma provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, por lo cual no hay servicio en las estaciones de Universidad y Copilco, dos de las más utilizadas por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en sus horarios de salida.

Técnicos del @MetroCDMX laboran para reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3, derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Sistema.

Actualmente, la operación es provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo. En apoyo a las personas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026

Reportan alta afluencia en estaciones de la Línea 3

Vale la pena mencionar que hasta el momento se reporta una alta afluencia de usuarios en las inmediaciones de Universidad y Copilco, así como en Miguel Ángel de Quevedo, Viveros y Coyoacán por la cantidad de gente que se ha aglomerado en los últimos minutos.

Brindan apoyos con unidades RTP en la Línea 3

A pesar de las afectaciones que se presentan en la Línea 3 del Metro CDMX, se informó que se está brindando el apoyo provisional con unidades RTP, las cuales estarán acercando a los usuarios a otras vías de transporte en la capital del país.

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