Miles de pensionados ponen en riesgo su dinero por no cumplir este requisito del IMSS

Miles de jubilados en México buscan generar ingresos extras a través de plataformas como Uber o Didi, pero desconocen el requisito clave del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que protege su patrimonio.

Trabajar en apps de transporte sin cumplir las reglas puede resultar en la cancelación inmediata del beneficio mensual y no poner en riesgo tu dinero implica conocer la normativa vigente.

El requisito indispensable del IMSS para trabajar en apps de transporte

El IMSS estableció que los jubilados pueden darse de alta como trabajadores digitales únicamente bajo el esquema aprobado por el Consejo Técnico. Esta inscripción especial garantiza que la pensión mensual permanezca activa mientras se obtienen ingresos adicionales por conducir o repartir en aplicaciones.

El acuerdo elimina el vacío legal que provocaba suspensiones automáticas al detectarse una nueva relación laboral en personas retiradas. Ahora existe certeza jurídica para quienes desean mantenerse económicamente activos sin sacrificar el beneficio que reciben tras años de cotización al Instituto.

La formalización mediante este registro protege tanto el derecho a la pensión como el acceso a servicios médicos y cobertura ante accidentes. Los pensionados quedan integrados al sistema de seguridad social con derechos plenos, sin que las semanas cotizadas modifiquen el monto ya otorgado.

Pasos para mantener tu pensión trabajando en apps de transporte

Antes de registrarte en cualquier plataforma digital, verifica que tu alta se realice específicamente bajo el programa piloto autorizado por el IMSS. Confirma que los datos reportados coincidan con los lineamientos oficiales para evitar inconsistencias que deriven en revisiones administrativas o bloqueos del beneficio mensual.

Mantén actualizados tus registros personales y conserva todos los comprobantes de movimientos ante el Instituto para respaldar tu situación legal. Esta documentación resulta fundamental si requieres aclarar tu estatus o demostrar que cumples las condiciones establecidas para compatibilizar jubilación con actividad en plataformas.