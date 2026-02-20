Importante anuncio del ISSSTE para más de un millón de jubilados: Este trámite ya no será necesario

El ISSSTE hizo oficial la eliminación del refrendo bianual de derechos para más de un millón de jubilados en todo México. Esta medida activa la nueva Credencial con Vigencia Permanente, eliminando la necesidad de acudir a oficinas periódicamente.

¿Qué trámite del ISSSTE ya no es obligatorio para jubilados en 2026?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado confirma que las personas pensionadas y jubiladas ya no requieren realizar la comprobación de supervivencia presencial ni renovar su credencial cada dos años. Este cambio administrativo busca reducir traslados innecesarios y agilizar el acceso a servicios médicos y prestaciones sociales.

El nuevo documento permanente integra tecnología de seguridad avanzada para proteger al titular:

Código QR: Permite verificar la identidad y el estatus del pensionado en segundos.

Agiliza el surtido de medicamentos y consultas en clínicas. Diseño resistente: Material funcional pensado para el uso diario en centros recreativos.

La transición a este formato digitalizado previene fraudes y la suplantación de identidad de los adultos mayores.

Requisitos para tramitar la nueva Credencial con Vigencia Permanente

La Dirección General del ISSSTE detalla que la entrega de este documento será gradual y totalmente gratuita durante todo el 2026. Los beneficiados deben acudir a las Oficinas de Representación Estatal con la documentación básica para actualizar su plástico actual.

Para obtener la credencial permanente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser jubilado o pensionado del ISSSTE: Acreditar estatus activo en el padrón. Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional original. Fotografía tamaño infantil: Reciente y con rostro descubierto. Último talón de pago: Copia legible del comprobante de ingresos mensual. Comprobante de domicilio: Documento actualizado para registro en plataforma.

El trámite es personal y se realiza en los módulos de atención habituales de cada entidad federativa.

Beneficios adicionales del nuevo plástico del ISSSTE

El Director del ISSSTE Martí Batres resalta que esta reforma administrativa habilita descuentos automáticos y acceso preferencial en diversos sectores. Al desaparecer millones de citas de renovación, el personal del instituto prioriza ahora la resolución de trámites médicos y entrega de insumos farmacéuticos.

Los jubilados con credencial permanente acceden a:

Tiendas SUPERISSSTE: Descuentos directos en productos de la canasta básica.

Descuentos directos en productos de la canasta básica. Turissste: Tarifas preferenciales en paquetes de viajes y servicios de hospedaje.

Tarifas preferenciales en paquetes de viajes y servicios de hospedaje. Pagos locales: Rebajas en impuestos estatales y municipales (predial y agua).

La meta institucional es que, al finalizar el 2026, la totalidad del padrón cuente con el nuevo formato.