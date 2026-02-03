SSPC abre convocatoria para guardias; ofrece sueldo de 13 mil pesos; seguro social y aguinaldo
¿Te interesa? Estos son los requisitos que debes cumplir para asistir a las jornadas de reclutamiento en CDMX, Edomex e Hidalgo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria 2026 para reclutar hombres y mujeres que estén interesados en trabajar como guardias del Servicio de Protección Federal (SPF).
Además de un sueldo de 13 mil pesos mensuales, la vacante incluye prestaciones superiores a las de ley como aguinaldo, seguro de vida, seguro social, entre otros beneficios. Si estás interesado o interesada, sigue leyendo porque en adn Noticias te contamos cómo puedes aplicar.
¿Qué se necesita para entrar a SSPC? Requisitos
Para ser parte del proceso de selección de la SSPC, las personas interesadas deben de cumplir con los siguientes requisitos:
- Estudios de secundaria concluidos
- Estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres
- Buen estado de salud física y mental
- Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país
- La documentación requerida para el procesos de selección de los aspirantes es la siguiente:
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Constancia de Situación Fiscal actualizada
- Comprobante de domicilio y de estudios
- Referencias personales
- Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada
Revisa el resto de los documentos requeridos en este ENLACE .
¿Cuánto gana un guardia de Protección Federal en 2025?
Las personas que sean aceptadas para trabajar en el SPF gozarán de un sueldo mensual de $13, 607 pesos más los siguientes beneficios:
- Seguro médico por riesgo
- Seguro de vida
- Seguridad social
- Crédito hipotecario
- 20 días de vacaciones
- Prima vacacional
- Aguinaldo
- Vales de despensa
- Licencias de maternidad y paternidad
- Capacitación y profesionalización permanente
¿Cómo aplicar para trabajar como guardia de la SSPC?
Si estás interesado en integrarte a las filas de los guardias de seguridad de la SSPC, liderada por Omar García Harfuch , te comentamos que es necesario asistir de manera presencial a las jornadas de reclutamiento que se llevarán a cabo durante el mes de febrero.
Ciudad de México
- 4 de febrero: Alcaldía Gustavo A. Madero
- 9 de febrero: Alcaldía Iztacalco
- 9 de febrero: Alcaldía Xochimilco
- 11 de febrero: Alcaldía Venustiano Carranza
- 16 de febrero: Alcaldía Xochimilco
- 18 de febrero: Alcaldía Gustavo A. MAdero
De manera permanente puedes acudir al centro de reclutamiento ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 915, alcaldía Coyoacán, CDMX.
Estado de México
- 5 de febrero: Nezahualcóyotl
- 6 de febrero: Toluca
- 9 de febrero: Huehuetoca
- 11 de febrero: Ecatepec y Chicoloapan
- 12 de febrero: Atenco
- 13 de febrero: Tlalmanalco y San Martín las Pirámides
- 16 de febrero: Los Reyes y La Paz
- 19 de febrero: Texcoco
- 20 de febrero: Acolman
- 23 de febrero: Zinacantepec
De manera permanente, puedes acudir al centro de reclutamiento ubicado en la siguiente dirección: Av. Circunvalación No. 353, esquina Vía Morelos, colonia Santa Clara Coatitla, Ecatepec , Edomex.
Hidalgo
- 4 de febrero: Mineral de la Reforma
- 5 de febrero: Pachuca de Soto
