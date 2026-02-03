SSPC abre convocatoria para guardias; ofrece sueldo de 13 mil pesos; seguro social y aguinaldo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria 2026 para reclutar hombres y mujeres que estén interesados en trabajar como guardias del Servicio de Protección Federal (SPF).

Además de un sueldo de 13 mil pesos mensuales, la vacante incluye prestaciones superiores a las de ley como aguinaldo, seguro de vida, seguro social, entre otros beneficios. Si estás interesado o interesada, sigue leyendo porque en adn Noticias te contamos cómo puedes aplicar.

¿Qué se necesita para entrar a SSPC? Requisitos

Para ser parte del proceso de selección de la SSPC, las personas interesadas deben de cumplir con los siguientes requisitos:

Estudios de secundaria concluidos

Estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres

Buen estado de salud física y mental

Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país

La documentación requerida para el procesos de selección de los aspirantes es la siguiente:

Identificación oficial vigente

CURP

Constancia de Situación Fiscal actualizada

Comprobante de domicilio y de estudios

Referencias personales

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Revisa el resto de los documentos requeridos en este ENLACE .

¿Cuánto gana un guardia de Protección Federal en 2025?

Las personas que sean aceptadas para trabajar en el SPF gozarán de un sueldo mensual de $13, 607 pesos más los siguientes beneficios:

Seguro médico por riesgo

Seguro de vida

Seguridad social

Crédito hipotecario

20 días de vacaciones

Prima vacacional

Aguinaldo

Vales de despensa

Licencias de maternidad y paternidad

Capacitación y profesionalización permanente

¿Cómo aplicar para trabajar como guardia de la SSPC?

Si estás interesado en integrarte a las filas de los guardias de seguridad de la SSPC, liderada por Omar García Harfuch , te comentamos que es necesario asistir de manera presencial a las jornadas de reclutamiento que se llevarán a cabo durante el mes de febrero.

Ciudad de México

4 de febrero: Alcaldía Gustavo A. Madero

9 de febrero: Alcaldía Iztacalco

9 de febrero: Alcaldía Xochimilco

11 de febrero: Alcaldía Venustiano Carranza

16 de febrero: Alcaldía Xochimilco

18 de febrero: Alcaldía Gustavo A. MAdero

De manera permanente puedes acudir al centro de reclutamiento ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 915, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Estado de México

5 de febrero: Nezahualcóyotl

6 de febrero: Toluca

9 de febrero: Huehuetoca

11 de febrero: Ecatepec y Chicoloapan

12 de febrero: Atenco

13 de febrero: Tlalmanalco y San Martín las Pirámides

16 de febrero: Los Reyes y La Paz

19 de febrero: Texcoco

20 de febrero: Acolman

23 de febrero: Zinacantepec

De manera permanente, puedes acudir al centro de reclutamiento ubicado en la siguiente dirección: Av. Circunvalación No. 353, esquina Vía Morelos, colonia Santa Clara Coatitla, Ecatepec , Edomex.

Hidalgo

4 de febrero: Mineral de la Reforma

5 de febrero: Pachuca de Soto

