inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Se reanuda el servicio en la Línea A del Metro CDMX este 3 de febrero

SSPC abre convocatoria para guardias; ofrece sueldo de 13 mil pesos; seguro social y aguinaldo

¿Te interesa? Estos son los requisitos que debes cumplir para asistir a las jornadas de reclutamiento en CDMX, Edomex e Hidalgo.

SSPC guardias convocatoria.jpg
La SSPC abre convocatoria para trabajar como guardias. |X: @SSPCMexico
Notas,
México

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria 2026 para reclutar hombres y mujeres que estén interesados en trabajar como guardias del Servicio de Protección Federal (SPF).

Además de un sueldo de 13 mil pesos mensuales, la vacante incluye prestaciones superiores a las de ley como aguinaldo, seguro de vida, seguro social, entre otros beneficios. Si estás interesado o interesada, sigue leyendo porque en adn Noticias te contamos cómo puedes aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se necesita para entrar a SSPC? Requisitos

Para ser parte del proceso de selección de la SSPC, las personas interesadas deben de cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estudios de secundaria concluidos
  • Estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres
  • Buen estado de salud física y mental
  • Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país
  • La documentación requerida para el procesos de selección de los aspirantes es la siguiente:
  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Constancia de Situación Fiscal actualizada
  • Comprobante de domicilio y de estudios
  • Referencias personales
  • Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada

Revisa el resto de los documentos requeridos en este ENLACE .

¿Cuánto gana un guardia de Protección Federal en 2025?

Las personas que sean aceptadas para trabajar en el SPF gozarán de un sueldo mensual de $13, 607 pesos más los siguientes beneficios:

  • Seguro médico por riesgo
  • Seguro de vida
  • Seguridad social
  • Crédito hipotecario
  • 20 días de vacaciones
  • Prima vacacional
  • Aguinaldo
  • Vales de despensa
  • Licencias de maternidad y paternidad
  • Capacitación y profesionalización permanente

¿Cómo aplicar para trabajar como guardia de la SSPC?

Si estás interesado en integrarte a las filas de los guardias de seguridad de la SSPC, liderada por Omar García Harfuch , te comentamos que es necesario asistir de manera presencial a las jornadas de reclutamiento que se llevarán a cabo durante el mes de febrero.

Ciudad de México

  • 4 de febrero: Alcaldía Gustavo A. Madero
  • 9 de febrero: Alcaldía Iztacalco
  • 9 de febrero: Alcaldía Xochimilco
  • 11 de febrero: Alcaldía Venustiano Carranza
  • 16 de febrero: Alcaldía Xochimilco
  • 18 de febrero: Alcaldía Gustavo A. MAdero

De manera permanente puedes acudir al centro de reclutamiento ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 915, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Estado de México

  • 5 de febrero: Nezahualcóyotl
  • 6 de febrero: Toluca
  • 9 de febrero: Huehuetoca
  • 11 de febrero: Ecatepec y Chicoloapan
  • 12 de febrero: Atenco
  • 13 de febrero: Tlalmanalco y San Martín las Pirámides
  • 16 de febrero: Los Reyes y La Paz
  • 19 de febrero: Texcoco
  • 20 de febrero: Acolman
  • 23 de febrero: Zinacantepec

De manera permanente, puedes acudir al centro de reclutamiento ubicado en la siguiente dirección: Av. Circunvalación No. 353, esquina Vía Morelos, colonia Santa Clara Coatitla, Ecatepec , Edomex.

Hidalgo

  • 4 de febrero: Mineral de la Reforma
  • 5 de febrero: Pachuca de Soto

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Vacantes CDMX

LO MÁS VISTO