¡Todo listo! Inscripción y fases del Servicio Militar Nacional obligatorio 2026 para hombres y mujeres

Para este 2026, el Servicio Militar Nacional (SMN) fue declarado obligatorio para jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tengan 18 años, ya que fortalece los valores cívicos y la formación integral y la Secretaría de la Defensa Nacional ya reveló las fechas de inscripción y fases de adiestramiento.

A los jóvenes se les enseñarán los conocimientos básicos sobre la doctrina militar en los centros de adiestramiento establecidos en las Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México para que en un futuro formen parte de las reservas nacionales, en caso de una movilización o necesidad del país, se integren a las Fuerzas Armadas para defender al país.

¿Para quiénes es obligatorio el Servicio Militar Nacional en 2026?

El Servicio Militar Nacional 2026 será obligatorio para aquellas mujeres y hombres que quieran llevar a cabo estudios superiores en alguna institución de formación militar o de las fuerzas armadas de nuestro país y las escuelas que pidan haber liberado la Cartilla Militar.

Calendario para el Servicio Militar Nacional 2026

Inscripción: Sábados y domingos del mes de enero y los dos primeros fines de semana de febrero de 2026

Adiestramiento: 13 sesiones sabatinas en dos escalones

1 er escalón: Del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

2 do escalón: Del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026



Liberación: Durante el mes de diciembre de 2026



¿Cómo es el reclutamiento para el Servicio Militar?

En las juntas municipales y alcaldías se colocan puestos de recepción, atendidos por personal militar, a los que acuden a entregar su cartilla de identidad del Servicio Militar los jóvenes que previamente se alistaron, tanto de la clase y remisos, que obtuvieron bola blanca, azul o negra durante el sorteo.

En los puestos de recepción se hace la invitación a mujeres de 18 años, para que de forma voluntaria participen en el Servicio Militar. Los documentos que deben llevar los interesados son:

Cartilla de identidad del Servicio Militar

Copia de Acta de Nacimiento

Identificación Oficial con fotografía

CURP

¿Sabes qué es el Servicio Militar Nacional?



¿Por cuánto tiempo se hace el Servicio Militar?

Cada escalón consta de 13 sesiones sabatinas (tres meses), en un horario de 7:00 a 1:00 horas. Por otra parte la entrega de cartillas de Identidad del Servicio Militar y Hojas de Liberación al personal de Soldados que cumplió con su obligación se realiza en las alcaldías de reclutamiento y juntas municipales. Posteriormente se continúan entregando en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales.

