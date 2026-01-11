inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" venezolano para Cuba

¡Todo listo! Inscripción y fases del Servicio Militar Nacional obligatorio 2026 para hombres y mujeres

A los jóvenes de 18 años se les enseñarán conocimientos básicos del Ejército en el Servicio Militar; el adiestramiento se dividirá en dos fases con 13 sesiones cada una.

Fechas de inscripción y adiestramiento para el Servicio Militar 2026
Los jóvenes de 18 años deberán inscribirse al Servicio Militar 2026 obligatorio; las fases adiestramiento durarán 13 sesiones cada una.|Secretaría de la Defensa Nacional
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Para este 2026, el Servicio Militar Nacional (SMN) fue declarado obligatorio para jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tengan 18 años, ya que fortalece los valores cívicos y la formación integral y la Secretaría de la Defensa Nacional ya reveló las fechas de inscripción y fases de adiestramiento.

A los jóvenes se les enseñarán los conocimientos básicos sobre la doctrina militar en los centros de adiestramiento establecidos en las Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México para que en un futuro formen parte de las reservas nacionales, en caso de una movilización o necesidad del país, se integren a las Fuerzas Armadas para defender al país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Para quiénes es obligatorio el Servicio Militar Nacional en 2026?

El Servicio Militar Nacional 2026 será obligatorio para aquellas mujeres y hombres que quieran llevar a cabo estudios superiores en alguna institución de formación militar o de las fuerzas armadas de nuestro país y las escuelas que pidan haber liberado la Cartilla Militar.

Calendario para el Servicio Militar Nacional 2026

  • Inscripción: Sábados y domingos del mes de enero y los dos primeros fines de semana de febrero de 2026
  • Adiestramiento: 13 sesiones sabatinas en dos escalones

1 er escalón: Del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026
2 do escalón: Del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026

  • Liberación: Durante el mes de diciembre de 2026

¿Cómo es el reclutamiento para el Servicio Militar?

En las juntas municipales y alcaldías se colocan puestos de recepción, atendidos por personal militar, a los que acuden a entregar su cartilla de identidad del Servicio Militar los jóvenes que previamente se alistaron, tanto de la clase y remisos, que obtuvieron bola blanca, azul o negra durante el sorteo.

En los puestos de recepción se hace la invitación a mujeres de 18 años, para que de forma voluntaria participen en el Servicio Militar. Los documentos que deben llevar los interesados son:

  • Cartilla de identidad del Servicio Militar
  • Copia de Acta de Nacimiento
  • Identificación Oficial con fotografía
  • CURP

¿Por cuánto tiempo se hace el Servicio Militar?

Cada escalón consta de 13 sesiones sabatinas (tres meses), en un horario de 7:00 a 1:00 horas. Por otra parte la entrega de cartillas de Identidad del Servicio Militar y Hojas de Liberación al personal de Soldados que cumplió con su obligación se realiza en las alcaldías de reclutamiento y juntas municipales. Posteriormente se continúan entregando en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro   canal de WhatsApp   y lleva la información en la palma de tu mano.

LO MÁS VISTO