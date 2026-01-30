Disminuyen delitos de alto impacto en Baja California; extorsión tuvo una reducción del 50%

inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que los delitos de alto impacto como robo a vehículo con violencia y extorsión han disminuido en Baja California.

Disminuye extorsión y robo a vehículo

De acuerdo con el reporte de avances en la Estrategia de Seguridad, en Baja California se han detenido a 5 mil 509 personas. Además, se han decomisado mil 253 armas de fuego, 70 mil 617 cartuchos y 2 mil 217 cargadores.

Respecto a los decomisos de drogas se han asegurado 30 mil 680 kilos, 242 kilos de fentanilo y 621 mil 256 pastillas y se desmantelaron 3 laboratorios clandestinos en 4 áreas de concentración.

Respecto a la extorsión se ha logrado la detención de 60 personas, 11 de ellas objetivos prioritarios. Se han desmantelado 20 bandas criminales lo que representa una reducción del 50% en este crimen.

Principales detenciones en Baja California

Según los datos presentados, se emitió una orden de aprehensión y se logró la detención de Fabián "N" y Alberto "N", acusados de extorsión agravada a comerciantes de la Central de Abastos de Baja California.

También se detuvo a Daniel "N" y Guillermo "N" derivado del reporte de extorsión en un restaurante.

Se emitió una orden de aprehensión contra César "N", acusado de extorsión agravado. Se detuvo a Gerardo "N", Brenda "N", Pedro "N", María de Jesús "N" y Josué "N" por extorsión a un negocio en el que exigían una cuota mensual.

Finalmente, Omar García Harfuch adelantó que detrás de ataque a los legisladores de Movimiento Ciudadano en Sinaloa están integrantes de "Los Chapitos".

