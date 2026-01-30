Disminuyen delitos de alto impacto en Baja California; extorsión tuvo una reducción del 50%

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que los delitos de alto impacto como robo a vehículo con violencia y extorsión han disminuido en Baja California.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Disminuye extorsión y robo a vehículo

De acuerdo con el reporte de avances en la Estrategia de Seguridad, en Baja California se han detenido a 5 mil 509 personas. Además, se han decomisado mil 253 armas de fuego, 70 mil 617 cartuchos y 2 mil 217 cargadores.

Respecto a los decomisos de drogas se han asegurado 30 mil 680 kilos, 242 kilos de fentanilo y 621 mil 256 pastillas y se desmantelaron 3 laboratorios clandestinos en 4 áreas de concentración.

Respecto a la extorsión se ha logrado la detención de 60 personas, 11 de ellas objetivos prioritarios. Se han desmantelado 20 bandas criminales lo que representa una reducción del 50% en este crimen.

Principales detenciones en Baja California

Según los datos presentados, se emitió una orden de aprehensión y se logró la detención de Fabián "N" y Alberto "N", acusados de extorsión agravada a comerciantes de la Central de Abastos de Baja California.

También se detuvo a Daniel "N" y Guillermo "N" derivado del reporte de extorsión en un restaurante.

Se emitió una orden de aprehensión contra César "N", acusado de extorsión agravado. Se detuvo a Gerardo "N", Brenda "N", Pedro "N", María de Jesús "N" y Josué "N" por extorsión a un negocio en el que exigían una cuota mensual.

Finalmente, Omar García Harfuch adelantó que detrás de ataque a los legisladores de Movimiento Ciudadano en Sinaloa están integrantes de "Los Chapitos".

El titular de la #SSPC, @OHarfuch, informa los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de #BajaCalifornia, donde la coordinación permanente del @GabSeguridadMX con las autoridades locales ha sido fundamental para obtener los resultados que hoy se presentan. pic.twitter.com/LKDcOxRnHM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 30, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.