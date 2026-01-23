inklusion.png Sitio accesible
Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Ecatepec; vecinos son desalojados

Un incendio en fábrica de pinturas en Xalostoc genera evacuaciones, apoyo externo y cierres viales por riesgo químico.

Incendio en fábrica
Esta noche del 23 de enero de 2026 se registró un fuerte incendio en una fábrica dedicada a la producción y almacenamiento de pinturas, ubicada en la colonia Villas de Guadalupe, en San Francisco Xalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.|Redes sociales
México

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

La noche del 23 de enero de 2026 se registró un Incendio en fábrica dedicada a la producción y almacenamiento de pinturas en la colonia Villas de Guadalupe, San Francisco Xalostoc, Ecatepec de Morelos. El siniestro ocurrió en un predio industrial cercano a Avenida Pentatlón y Calle 14.

La presidenta municipal Azucena Cisneros confirmó el hecho y detalló que el fuego involucró materiales altamente inflamables, lo que elevó el riesgo de propagación y generó una densa columna de humo visible en amplias zonas.

Respuesta inmediata de las autoridades

Bomberos y Protección Civil de Ecatepec arribaron con equipo especializado para contener las llamas. La magnitud del fuego exigió maniobras prolongadas debido a la presencia de solventes y químicos.

El operativo busca evitar explosiones secundarias y proteger instalaciones cercanas, una prioridad en zonas industriales densamente pobladas.

¿Se solicita ayuda externa?

Sí. Se activó apoyo de municipios vecinos y de la Ciudad de México. La coordinación regional resulta clave para enfrentar incendios con carga química elevada.

Expertos señalan que este tipo de siniestros requiere recursos adicionales por el riesgo ambiental y de salud.

Medidas de seguridad para la población

Autoridades establecieron un perímetro de seguridad de alrededor de 19 calles y ordenaron desalojos preventivos. La policía resguarda accesos para facilitar el paso de emergencia.

Se pidió a la población no acercarse y cerrar puertas y ventanas para reducir la inhalación de humo.

Situación actual y recomendaciones

Hasta el cierre, no se reportan víctimas. Continúan labores de extinción y evaluación de daños, con afectaciones viales en la Vía Morelos.

Protección Civil recomienda evitar la zona y seguir información oficial conforme avance el control del incendio.

