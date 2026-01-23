Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Ecatepec; vecinos son desalojados

La noche del 23 de enero de 2026 se registró un Incendio en fábrica dedicada a la producción y almacenamiento de pinturas en la colonia Villas de Guadalupe, San Francisco Xalostoc, Ecatepec de Morelos. El siniestro ocurrió en un predio industrial cercano a Avenida Pentatlón y Calle 14.

La presidenta municipal Azucena Cisneros confirmó el hecho y detalló que el fuego involucró materiales altamente inflamables, lo que elevó el riesgo de propagación y generó una densa columna de humo visible en amplias zonas.

La noche de este viernes se registró un fuerte incendio en una fábrica de solventes ubicada en la avenida pantalón y calle 14 colonia villa de Guadalupe Xalostoc en ecatepec Estado de México pic.twitter.com/OLFjRxN6qw — Lauro Galicia Martin (@laurogaliciamar) January 24, 2026

Respuesta inmediata de las autoridades

Bomberos y Protección Civil de Ecatepec arribaron con equipo especializado para contener las llamas. La magnitud del fuego exigió maniobras prolongadas debido a la presencia de solventes y químicos.

El operativo busca evitar explosiones secundarias y proteger instalaciones cercanas, una prioridad en zonas industriales densamente pobladas.

¿Se solicita ayuda externa?

Sí. Se activó apoyo de municipios vecinos y de la Ciudad de México. La coordinación regional resulta clave para enfrentar incendios con carga química elevada.

#AlMomento Apoyamos al Cuerpo de Bomberos del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, para atender un incendio en una fábrica. Enviamos 4 unidades, un mando, 15 bomber@s y espumógeno para aumentar la eficacia en la extinción del incendio.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/iAOYluzgWY — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 24, 2026

Expertos señalan que este tipo de siniestros requiere recursos adicionales por el riesgo ambiental y de salud.

Medidas de seguridad para la población

Autoridades establecieron un perímetro de seguridad de alrededor de 19 calles y ordenaron desalojos preventivos. La policía resguarda accesos para facilitar el paso de emergencia.

Se pidió a la población no acercarse y cerrar puertas y ventanas para reducir la inhalación de humo.

Situación actual y recomendaciones

Hasta el cierre, no se reportan víctimas. Continúan labores de extinción y evaluación de daños, con afectaciones viales en la Vía Morelos.

Protección Civil recomienda evitar la zona y seguir información oficial conforme avance el control del incendio.

