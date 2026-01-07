Fraude “toque fantasma”; recomendaciones de la SSPC para evitar cargos no reconocidos en tarjetas bancarias

En pleno 2026 los fraudes y estafas dentro de la República Mexicana están a la orden del día, motivo por el cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado con una serie de recomendaciones para evitar cargos no reconocidos en tarjetas bancarias bajo la modalidad “toque fantasma”.

Fue a través de sus plataformas oficiales, que la secretaría a cargo de Omar García Harfuch mencionó que para evitar este tipo de fraudes el primer punto clave de las recomendaciones es el utilizar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señales de cobro, esto debido a que el delito ocurre en vía pública y a la vista de todas las personas.

Lista de recomendaciones para evitar este tipo de fraudes

Más allá del uso de carteras o tarjeteros especiales para evitar cargos no reconocidos, la SSPC recomendó mantener las tarjetas bancarias en lugares seguros y evitar llevarlas en los bolsillos externos de pantalones, chamarras y demás.

La lista completa de recomendaciones para evitar ser víctima del fraude “toque fantasma” es la siguiente:

Usar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señal

Desactivar la función NFC en dispositivos móviles cuando no sea necesario

Siempre verificar el monto que aparece en la terminal antes de autorizar el cobro en las tarjetas

Activar todas las alertas de la aplicación bancaria para recibir notificaciones en tiempo real

Mantener las tarjetas en lugares seguros y evitar llevarlas en bolsillos expuestos

Consultar de forma periódica los movimientos en tus cuentas bancarias

¿Cómo es el fraude “toque fantasma”?

De acuerdo con la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el fraude “ toque fantasma ” consiste en realizar cargos no reconocidos por las víctimas a través de la tecnología de pago sin contacto (NFC), lo cual puede ocurrir en lugares concurridos como Metro, Metrobús, vía pública y demás.

Este mecanismo consiste en acercar una terminal de cobro portátil a una tarjeta o celular con tecnología NFC para realizar el robo, el cual se da de forma automática y sin mayores inconvenientes para los delincuentes.

Fraudes más frecuentes en México

Vale la pena mencionar que si bien es cierto que cada vez son más los casos del fraude conocido como “toque fantasma”, la realidad es que en nuestro país predominan las estafas conocidas como: phishing, vishing, smishing, así como el robo de identidad con IA.

