Trabajadores que tendrán aumento en la pensión ISSSTE durante 2026 por la actualización de la UMA

Durante febrero de 2026, miles de pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) verán reflejado un ajuste en el monto de su pensión mensual, derivado de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Este cambio suele generar dudas, por lo que es importante entender a quiénes aplica, cuánto aumenta y cuándo se deposita el pago.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo entra en vigor el aumento de la UMA?

El ajuste entra en vigor cada 1 de febrero, fecha en la que se actualiza oficialmente el valor de la UMA . Para este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estableció los siguientes montos vigentes a partir del 1 de febrero de 2026:



UMA diaria: 117.31 pesos

UMA mensual: tres mil 566.22 pesos

UMA anual: 42 mil 794.64 pesos

Estos valores son clave para el cálculo de ciertas pensiones del ISSSTE, ya que algunas se determinan directamente en UMAs y, por lo tanto, se actualizan de manera automática.

Aumento a la pensión del ISSSTE en febrero 2026: ¿A quiénes aplica?

El incremento no es generalizado para todos los pensionados del ISSSTE . De acuerdo con la normatividad vigente, el aumento por actualización de la UMA aplica principalmente en los siguientes casos:



Pensiones otorgadas antes del 5 de enero de 1993

Pensiones concedidas a partir del 1 de enero de 2002

En estos esquemas, el monto mensual está expresado en UMAs, por lo que el nuevo valor impacta directamente en la cantidad que se deposita cada mes. Esto significa que el aumento se refleja automáticamente en el pago de febrero, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para los pensionados bajo otros regímenes del ISSSTE, el ajuste puede no estar vinculado a la UMA, sino a factores como el salario base, años de servicio o disposiciones específicas del régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

Sheinbaum anunció restructuración del ISSSTE; Martí Batres analiza pensiones

¿Cuándo se deposita la pensión del ISSSTE en febrero?

En 2026, el 1 de febrero cae en domingo, por lo que el depósito correspondiente se realizará el lunes 2 de febrero, conforme al calendario operativo del ISSSTE . El pago se efectúa de manera automática en la cuenta registrada por el pensionado.

Recomendaciones para pensionados

Antes del pago de febrero, se recomienda:



Revisar el tipo de pensión que se recibe y el régimen bajo el cual fue otorgada

y el régimen bajo el cual fue otorgada Comparar el monto de enero con el depósito de febrero para identificar el ajuste

para identificar el ajuste Verificar si la pensión está calculada en UMAs

En caso de dudas, el ISSSTE pone a disposición el teléfono 55 5062 0555, donde los pensionados pueden confirmar si el aumento por UMA aplica a su situación particular y resolver cualquier aclaración sobre su pago.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.