Paso a paso para tramitar la constancia de no derechohabiente del ISSSTE en 2026

Obtener la constancia de no derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un trámite gratuito que permite a las personas comprobar que no están afiliadas al sistema de seguridad social de este instituto o que su afiliación está inactiva. Este documento puede ser requerido para diversos trámites administrativos y legales.

La institución encargada de prestar servicios y prestaciones sociales a trabajadores al servicio del Estado, jubilados, pensionados y sus familias, también ofrece esta certificación para quienes ya no cuentan con derechos activos en el sistema.

¿Cómo obtener la constancia de no derechoabiente del ISSSTE?

Trámite en línea: rápido y sin salir de casa

Una de las formas más cómodas de obtener este documento es a través de la oficina virtual del ISSSTE. Los pasos son los siguientes:



Acceder al portal oficial del ISSSTE, dirigido al trámite de “Acreditación de No Afiliación”.

Ingresar tu CURP (Clave Única de Registro de Población), que es el dato principal que solicita el sistema para identificar al solicitante.

Verificar que tus datos estén correctos y proceder a descargar la constancia en formato PDF.

Este proceso no tiene costo y, en cuanto se completan los pasos, la constancia puede estar disponible de manera inmediata.

Opción presencial: en las oficinas del ISSSTE

Si prefieres o necesitas realizar el trámite en persona, puedes acudir al:



Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE, o a las clínicas de Medicina Familiar más cercanas a tu domicilio.

El horario de atención general es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y no se requiere cita previa para solicitar el documento.

¿Para que sirve la constancia de no derechoabiente del ISSSTE?

El trámite permite a los interesados acreditar formalmente su situación ante el Instituto para diversos fines, como la portabilidad de derechos entre sistemas de seguridad social (IMSS-ISSSTE) o para solicitar atención médica en ciertas circunstancias.

¿Quién puede solicitarla?

Cualquier personas puede solicitarla sin excepciones, ya que no tiene costo ni implica demoras.

