Jubilación IMSS 2026: El conteo real de años que define tu pensión

La jubilación en México depende del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de reglas que varían según el régimen bajo el cual comenzaste a cotizar. En 2026, los años para jubilarte en la institución gubernamental no son iguales para todos los trabajadores.

El factor clave es la fecha de alta ante el IMSS, ya que determina si perteneces a la Ley 73 o a la Ley 97. A esto se suma la edad mínima obligatoria y el total de semanas cotizadas reconocidas oficialmente. De acuerdo con la Guía para tramitar tu pensión, así es como se acomodaría:

Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73)

Este régimen aplica a quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997. Mantiene condiciones estables y más accesibles frente a reformas recientes.

Se requieren 500 semanas cotizadas, equivalentes a casi 10 años de trabajo formal, sin incrementos anuales. El impacto es favorable para trabajadores con trayectorias laborales largas.

Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97)

Para quienes iniciaron cotización desde julio de 1997, el requisito aumenta gradualmente cada año. En 2026 se exigen 875 semanas, alrededor de 17 años de trabajo continuo.

Este esquema busca fortalecer el ahorro individual, aunque retrasa el acceso a la pensión para millones de trabajadores activos. Además, existe el incremento gradual de semanas por año:



Año 2024: 825 semanas requeridas

Año 2025: 850 semanas requeridas

Año 2026: 875 semanas requeridas

Año 2027: 900 semanas requeridas

Año 2028: 925 semanas requeridas

Año 2029: 950 semanas requeridas

Año 2030: 975 semanas requeridas

Año 2031 en adelante: 1,000 semanas requeridas (equivalente a 19.2 años)

Edad mínima obligatoria para pensionarte

Ambos regímenes exigen edad mínima. La cesantía aplica desde los 60 años, mientras que la pensión por vejez inicia a los 65 años.

La edad impacta directamente el monto final, sobre todo en Ley 73, donde la pensión puede ser proporcional.

¿Cómo consultar tus semanas cotizadas en el IMSS?

El IMSS permite revisar las semanas cotizadas en línea mediante su portal oficial o la app IMSS Digital.

Este documento es clave para planear el retiro, corregir inconsistencias y decidir si es necesario seguir cotizando o hacer aportaciones voluntarias.

