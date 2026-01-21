Aumenta la licencia de conducir en CDMX: Esto costará a partir de ahora con el nuevo valor de la UMA 2026

Los conductores de CDMX enfrentan un panorama distinto para tramitar su licencia de conducir tras el anuncio oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el incremento en el nuevo valor de la UMA 2026 .

La Unidad de Medida y Actualización pasa de $113.14 a $117.31 pesos diarios, lo que modifica el costo de diversos trámites vehiculares y representa un incremento del 3.69% que esto costará a partir del primero de febrero.

¿Cuánto costará la licencia de conducir en CDMX con el nuevo valor de la UMA 2026?

El ajuste del indicador económico modifica tarifas oficiales desde febrero y define cuánto pagará cada conductor en CDMX. La estrategia local mantiene un precio clave sin cambios, mientras otras modalidades reflejan el impacto directo del indicador actualizado para 2026.

Licencia Permanente Tipo A: Conserva un costo de $1,500 pesos durante el periodo especial vigente en Ciudad de México.

Conserva un costo de $1,500 pesos durante el periodo especial vigente en Ciudad de México. Licencia Tipo A por tres años: Alcanza alrededor de $1,088 pesos tras el ajuste fiscal oficial.

Alcanza alrededor de $1,088 pesos tras el ajuste fiscal oficial. Licencia Tipo A1 para motociclistas: Queda cerca de $558 pesos con la nueva referencia económica.

Quienes planean renovar o tramitar por primera vez deben considerar fechas y presupuesto familiar. Realizar el pago en enero permite conservar tarifas previas, aunque la entrega del plástico ocurra semanas después dentro del calendario administrativo capitalino vigente para todos usuarios.

¿Cómo afecta este ajuste a las diferentes multas?

El incremento en la Unidad de Medida y Actualización modifica directamente el monto de las sanciones viales, ya que la mayoría de las infracciones se calculan en múltiplos de este indicador económico. Conducir sin licencia o con el documento vencido ahora representa una multa superior a los dos mil 346 pesos en el Estado de México, equivalente a 20 UMAs bajo el nuevo esquema tarifario vigente.

Los expertos recomiendan a los automovilistas generar su línea de captura antes del 31 de enero para asegurar el precio actual, independientemente de cuándo agenden su cita para la toma de fotografía y entrega del plástico. Esta estrategia permite ahorrar entre 38 y 80 pesos dependiendo del tipo de licencia, recursos que en tiempos de ajustes económicos representan un beneficio tangible para la economía familiar.