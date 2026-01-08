inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Zelenski advirtió que podría llegar un fuerte ataque ruso a Kiev, Ucrania

La UMA sube este 2026; INEGI publica cuánto valdrá por día, mes y año

El valor de la UMA influye en el precio de las multas, sanciones de tránsito, créditos hipotecarios y pensiones; el INEGI publicó cuánto valdrá este 2026.

INEGI da a conocer el valor de la UMA este 2026
Valor de la UMA afectará el precio de multas y otros trámites|Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

La Unidad de Medida Actualizada ( UMA ) se utiliza como base para calcular pagos, multas, cuotas, créditos y otros supuestos legales y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer cuál será su valor a partir del 1 de febrero de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Valor de la UMA para 2026

De acuerdo con el INEGI, la UMA registró un incremento de 3.69%, por lo que su valor será el siguiente:

  • 117.31 pesos diarios
  • 3 mil 566.22 pesos mensuales
  • 42 mil 794.64 pesos anuales

Para su cálculo, se toma como referencia el valor de la UMA del año inmediato anterior y se multiplica por el resultado de sumar uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a diciembre del año previo.

¿Cómo afecta el valor de la UMA?

El incremento de la UMA impacta en diferentes rubros que se miden por este valor como son:

  • El valor de prestaciones sociales, pensiones o trámites gubernamentales.
  • Las obligaciones empresariales como licencias, trámites, servicios públicos, sueldos, prestaciones.
  • El costo de los créditos o seguros, impuestos o multas.
  • Los límites en beneficios fiscales como las deducciones en colegiaturas.

El aumento de la UMA implica mayores montos a pagar por ciertos trámites y ofrece certidumbre jurídica y financiera pues su actualización esta ligada a la inflación y no al salario mínimo. Esta unidad sirve como referencia para una amplia gama de obligaciones legales y como un instrumento dentro del marco jurídico y económico del país.

¿Tienes fotocívicas y multas de tránsito? Puedes pagar tu infracción paseando perritos en CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Inegi

LO MÁS VISTO