La UMA sube este 2026; INEGI publica cuánto valdrá por día, mes y año
El valor de la UMA influye en el precio de las multas, sanciones de tránsito, créditos hipotecarios y pensiones; el INEGI publicó cuánto valdrá este 2026.
La Unidad de Medida Actualizada ( UMA ) se utiliza como base para calcular pagos, multas, cuotas, créditos y otros supuestos legales y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer cuál será su valor a partir del 1 de febrero de 2026.
Valor de la UMA para 2026
De acuerdo con el INEGI, la UMA registró un incremento de 3.69%, por lo que su valor será el siguiente:
- 117.31 pesos diarios
- 3 mil 566.22 pesos mensuales
- 42 mil 794.64 pesos anuales
Para su cálculo, se toma como referencia el valor de la UMA del año inmediato anterior y se multiplica por el resultado de sumar uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a diciembre del año previo.
¿Cómo afecta el valor de la UMA?
El incremento de la UMA impacta en diferentes rubros que se miden por este valor como son:
- El valor de prestaciones sociales, pensiones o trámites gubernamentales.
- Las obligaciones empresariales como licencias, trámites, servicios públicos, sueldos, prestaciones.
- El costo de los créditos o seguros, impuestos o multas.
- Los límites en beneficios fiscales como las deducciones en colegiaturas.
El aumento de la UMA implica mayores montos a pagar por ciertos trámites y ofrece certidumbre jurídica y financiera pues su actualización esta ligada a la inflación y no al salario mínimo. Esta unidad sirve como referencia para una amplia gama de obligaciones legales y como un instrumento dentro del marco jurídico y económico del país.
