El horario de Walmart, Costco, Chedraui, Soriana y Sams este 24 y 25 de diciembre

¿Ya tienes todo listo para Navidad? Si aún te falta conseguir algunas cosas para la cena navideña es importante que tomes en cuenta que las tiendas de autoservicio más populares en México, como Walmart, que tendrán un horario especial durante el 24 y 25 de diciembre. Te contamos cuáles serán esos horarios para que no te cierren.

Horario navideño de Walmart

Walmart es una de las tiendas de autoservicio con mayor presencia en México, por lo que es normal que tengas ya agendada una visita para realizar las últimas compras antes de la Nochebuena. Para que no te lleves sorpresas te contamos que esta cadena de supermercados sí tendrá un horario navideño.

24 de diciembre : De 07:00 a 23:00 horas

: De 07:00 a 23:00 horas 25 de diciembre: De 10:00 a las 21:00 horas

Los Walmart Express tendrán un horario de 08:00 a 22:00 horas, el próximo 24 de diciembre.

Horario de Chedraui el 24 y 25 de diciembre

En el caso de las Tiendas Chedraui los horarios de las fiestas navideñas serán un poco diferentes, si eres cliente de esta cadena de tiendas de autoservicio, anota.

24 de diciembre : De 07:00 a 21:00 horas

: De 07:00 a 21:00 horas 25 de diciembre: De 09:00 a 21:00 horas

Horario navideño de Soriana

Soriana es una de las cadenas de supermercados favoritas por los mexicanos y también cuentan con un gran número de sucursales alrededor de la República mexicana. Si piensas comprar todo lo necesario para tu cena navideña en estas tiendas de autoservicio, te sugerimos que estés atento a los horarios disponibles.

24 de diciembre : De 7:00 a 20:00 horas

: De 7:00 a 20:00 horas 25 de diciembre: De las 11:00 a las 21:00 horas

Horario Sam’s en Navidad

Esta cadena de supermercados preferida por las familias mexicanas para adquirir productos en mayor volumen, también confirma que tendrá un horario especial en Navidad y en Año Nuevo.

24 de diciembre : De 07:00 a 22:00 horas

: De 07:00 a 22:00 horas 25 de diciembre: De 10:00 a 7:30 horas

Horario de navidad de Tiendas Costco

Finalmente, las tiendas Costco también tendrán un horario especial de atención en la época navideña. Si eres cliente de esta cadena de supermercados es importantísimo que tomes en cuenta que se encontrará cerrada en Navidad. Estos son sus horarios de temporada navideña.

24 de diciembre : De las 9:00 hasta las 17:00 horas

: De las 9:00 hasta las 17:00 horas 25 de diciembre: Cerrado

Ahora que ya lo sabes, planea o anticipa tus compras para que evites el estrés que pueden causar las grandes filas del 24 y 25 de diciembre en los distintos supermercados que existen en México. Compra lo necesario con tiempo y disfruta de las fiestas navideñas 2025.

