Precio exacto del pavo ahumado y natural en Walmart, Chedraui y Soriana para la cena navideña

Las familias mexicanas ya se preparan para la cena de Navidad y Año Nuevo y sin duda algo que no puede faltar en la mesa es el pavo , que es considerado como el plato estrella, además de los famosos romeritos y el bacalao. Los supermercados como Walmart, Chedraui y Soriana ya lo tienen en sus refrigeradores con el objetivo de que miles de sus clientes lo acompañen con sus guarniciones preferidas y este es su precio.

El pavo es el protagonista de las fiestas decembrinas y suele hornearse para después acompañarse con puré de papa, ensalada de manzana, picadillo, verduras hervidas, bolillos cortados y por supuesto una rica salsa.

Pavo crudo y ahumado en los supermercados

El guajolote o pavo se vende crudo/natural o ahumado en Walmart, Chedraui Selecto y Soriana y de acuerdo a su peso es su precio. Es por ello que te mostramos los productos para que compares los costos y prepares a lo grande tu cena navideña.

¿Cuál es el precio del pavo en Walmart?

El pavo ahumado de Madison Farms se vende a 139 pesos el kilo, mientras que Virginia's Turkey 100% y libre de hormonas a 167 pesos. Por otro lado, el pavo natural Butterball está en 104 pesos el kilo en Walmart.

adn Noticias comparó el precio del pavo natural Butterball en la sucursal de Pedregal en donde se vende a 139 pesos, es decir más de 20 pesos más que en el Walmart de Eduardo Molina.

En Walmart se puede encontrar pavo ahumado y natural de la marca Madison Farms y Butterball en los congeladores.|Adriana Pacheco | adn Noticias

¿Cuánto cuesta el pavo en Soriana?

En Soriana, el pavo ahumado de la marca Valley Foods Fresh se vende a 124 pesos el kilo y el natural a 89 pesos. Cada uno pesa entre 5 y 6 kilos, por lo que el costo sería de 745 pesos para el primero y 482 pesos para el segundo.

El pavo navideño ahumado Valle Food Fresh tuvo una reducción en el costo, a comparación del 2024 cuando se vendió en 149 pesos el kilo.|Adriana Pacheco | adn Noticias

¿Cuál es el costo del pavo en Chedraui?

El pavo tanto crudo como ahumado se vende en Chedraui y Chedraui Selecto y los costos son de 87 y 159 pesos el kilo, respectivamente. Comprar uno oscilaría a un costo entre 625 y 762 pesos.

En Chedraui hay pavo ahumado y natural de la marca Butterbal para la cena navideña.|Adriana Pacheco | adn Noticias

