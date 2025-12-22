Lista de precios de ingredientes para preparar Bacalao para cena de Navidad y Año Nuevo

La Cena de Navidad está a la vuelta de la esquina y uno de los platillos más comunes en las mesas mexicanas es el bacalao que preparado a la vizcaína se ha convertido en una tradición para acompañar la Nochebuena y por supuesto el recalentado. Es por eso que en adn Noticias nos dimos a la tarea de investigar los precios de los ingredientes de este delicioso guisado.

¿Cuánto cuesta preparar bacalao en 2025?

El equipo de nuestro sitio web viajó hasta el Mercado de la Merced para recolectar los precios de los ingredientes que lleva el bacalao a la vizcaína y que hagas cuentas de en cuánto te saldría si es que piensas llevarlo a tu mesa en esta Cena de Navidad y Año Nuevo:

Para preparar 5 kilos de bacalao este es el precio de los ingredientes en diciembre de 2025:



Kilo de Bacalao $450.00 x 5 $2,250.00

Kilo de Jitomate Saladet $12.50 x 5 $62.50

Perejil manojo $10.00 x 3 $30.00

Ajo pelado kilo $50.00 x 2 $100.00

Cebollas Kilo $15.00 x 5 $75.00

Papa Rosa Cambray $25.00 x 2 $50.00

Alcaparras un kilo $180.00

Chiles güeros kilo $45.00 x 2 $90.00

Aceitunas kilo $80.00 x 2 $160.00

Lata de pimiento morrón $55.00 x 2 $110.00

Puré de Tomate kilo $45.00 x 3 $135.00

Litro Aceite de Oliva $140.00 x 2 $280.00

Si sumamos esos precios nos da un total de $3,522.50 pesos. Cabe mencionar que a este costo se le debe agregar el gasto que se genera en gas para su preparación y algunos ingredientes básicos como sal, pimienta y otros sazonadores.

