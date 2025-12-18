¡Anticipa tus compras! Costco anuncia los días en los que no habrá servicio en diciembre y enero

Las tiendas Costco tendrán un horario especial durante la temporada decembrina; por eso, es importante que te mantengas informado de los días que estarán cerradas todas sus sucursales para que anticipes tus compras para las fiestas navideñas.

En adn Noticias, te contamos cuáles son los días de diciembre y enero en los que Costco cerrará sus puertas al público.

¿Qué días cierran las tiendas Costco en Navidad?

No te quedes sin todo lo necesario para la fiesta de Navidad y el recalentado, mejor anota en el calendario la fecha exacta en la que la tienda Costco estará cerrada por las fiestas decembrinas.

En el caso de la Navidad, las tiendas Costco anunciaron a su clientela que cerrarán las puertas de las 42 sucursales que tiene repartidas en todo el territorio mexicano el próximo jueves 25 de diciembre.

Por esta razón, te recomendamos que anticipes tus compras y tengas todo lo necesario para que puedas atender a tus invitados, tanto en la cena de Navidad como en el recalentado del día siguiente.

¿Qué días cierran las tiendas Costco en Año Nuevo?

La cadena de supermercados también anunció un cierre total de sus sucursales para enero de 2026. Por eso, es muy importante que vayas con anticipación a tu tienda Costco más cercana y adquieras todos los productos necesarios para atender a tus visitas en la fiesta de Año Nuevo.

Las tiendas Costco empezarán el 2026 con un cierre total de sus 42 sucursales en México. El cierre durará 24 horas y se llevará a cabo el 1 de enero de 2026. ¡Anticipa tus compras!

¿Cuáles serán los horarios de las Tiendas Costco en Navidad y Año Nuevo?

A través de sus redes sociales, las tiendas Costco informaron que para el próximo 24 y 31 de diciembre del 2025, todas sus sucursales en México tendrán un horario especial de temporada decembrina. Los horarios de atención al público serán los siguientes:

De 9:00 de la mañana hasta las 17:00 horas.

El horario de las estaciones de gasolina será de 6:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.

Anota las fechas y los horarios de la temporada decembrina de las tiendas Costco y prevé las compras para la fiesta de Navidad y la fiesta de Año Nuevo. Recuerda que los empleados de esta cadena de supermercados gozarán de asueto los días 26 de diciembre 2025 y el 1 de enero de 2026. ¡Que no se te pase!

