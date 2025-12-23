Martes de frescura de Walmart con precios bajos para la cena de Navidad

Si todavía no tienes todos los ingredientes que usarás en la cena de Navidad aprovecha que hoy es el Martes de frescura de Walmart, donde puedes encontrar frutas y verduras de excelente calidad a precios bajos.

En las tiendas puedes encontrar desde manzana para tu ensalada, plátano para tus postres y el pavo ahumando o crudo para disfrutar en familia.

Cena navideña cuesta hasta 17% más este 2025, los precios están muy altos

¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Espárrago verde por manojo: 119 pesos el kilo

Betabel: 39.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo

Papa blanca: 32.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 35.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 26.90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 29.9 pesos kilo

Zanahoria: 14.90 pesos el kilo

Nopal limpio: 39.90 pesos el kilo

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

Tejocote: 39.90 pesos el kilo

Chicozapote: 79 pesos el kilo

Chirimoya: 95 pesos el kilo

Pera de Anjou: 34 pesos el kilo

Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 59 pesos el kilo

Toronja orgánica Marketside en malla: 54 pesos el kilo

Piña miel: 16.90 pesos el kilo

Mango ataulfo: 74 pesos el kilo

Penca de plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo



¿Cuál es el precio del pavo en Walmart?

El pavo ahumado de Madison Farms se vende a 139 pesos el kilo, mientras que Virginia's Turkey 100% y libre de hormonas a 167 pesos. Por otro lado, el pavo natural Butterball está en 104 pesos el kilo en Walmart.

adn Noticias comparó el precio del pavo natural Butterball en la sucursal de Pedregal en donde se vende a 139 pesos, es decir más de 20 pesos más que en el Walmart de Eduardo Molina.

