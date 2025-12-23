Martes de frescura de Walmart con precios bajos para la cena de Navidad
Puedes encontrar todos los ingredientes necesarios para tus platillos estrella de la cena de Navidad a precios bajos.
Si todavía no tienes todos los ingredientes que usarás en la cena de Navidad aprovecha que hoy es el Martes de frescura de Walmart, donde puedes encontrar frutas y verduras de excelente calidad a precios bajos.
En las tiendas puedes encontrar desde manzana para tu ensalada, plátano para tus postres y el pavo ahumando o crudo para disfrutar en familia.
¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Espárrago verde por manojo: 119 pesos el kilo
- Betabel: 39.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
- Papa blanca: 32.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 35.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 26.90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 29.9 pesos kilo
- Zanahoria: 14.90 pesos el kilo
- Nopal limpio: 39.90 pesos el kilo
¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?
- Tejocote: 39.90 pesos el kilo
- Chicozapote: 79 pesos el kilo
- Chirimoya: 95 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 34 pesos el kilo
- Manzana Red Delicious: 34.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 59 pesos el kilo
- Toronja orgánica Marketside en malla: 54 pesos el kilo
- Piña miel: 16.90 pesos el kilo
- Mango ataulfo: 74 pesos el kilo
- Penca de plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo
¿Cuál es el precio del pavo en Walmart?
El pavo ahumado de Madison Farms se vende a 139 pesos el kilo, mientras que Virginia's Turkey 100% y libre de hormonas a 167 pesos. Por otro lado, el pavo natural Butterball está en 104 pesos el kilo en Walmart.
adn Noticias comparó el precio del pavo natural Butterball en la sucursal de Pedregal en donde se vende a 139 pesos, es decir más de 20 pesos más que en el Walmart de Eduardo Molina.
