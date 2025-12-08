Vocho impacta contra camioneta de peregrinos en Xalapa, hay heridos

Un vehículo chocó contra una camioneta de peregrinos en el boulevard Xalapa-Banderilla y dejó al menos seis personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital de manera urgente para ser atendidas.

El conductor de un automóvil Volkswagen perdió el control de la unidad después de conducir en presunto estado de ebriedad impactándose directamente contra la camioneta de peregrinos a la altura de Pemex, en la colonia 21 de marzo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el choque contra la camioneta de los peregrinos?

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta de los peregrinos estaba estacionada cuando el Vocho se impactó de manera lateral. En dicho punto los fieles se encontraban reunidos en su regreso de la Basílica del Dique en Xalapa.

Vecinos y testigos hicieron el llamado a los servicios de emergencia debido que los peregrinos quedaron mal heridos sobre el pavimento. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Estatal y de Tránsito del Estado acordonaron la zona y detuvieron conductor de del Volkswagen Sedán.

Lesionados en hospitales de alta especialidad

Tres de las personas lesionadas fueron trasladadas al Centro de Alta Especialidad debido a la gravedad de sus heridas, mientras que las restantes fueron atendidas por paramédicos y ambulancias del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Centro Nacional de Emergencias (CNE) del grupo Escorpión.

Pipa de diésel choca contra caseta de la carretera México-Querétaro La unidad pesada, cargada de diésel, perdió el control y chocó cerca de la caseta de Tepotzotlán; atiende personal de CAPUFE y emergencia. 03 diciembre, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.