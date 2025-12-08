¿México en peligro por tsunami? El sismo 7.6 de Japón genera alertas en todo el Pacífico

Un sismo con magnitud preliminar de 7.6 frente a la costa noreste de Japón generó una alerta de tsunami, con estimaciones de olas de hasta tres metros de altura en zonas cercanas al epicentro.

Las autoridades japonesas emitieron advertencias para las costas de la región afectada, mientras que en México —según diversos monitoreos oficiales— por el momento no hay riesgo inminente.

¿Por qué todavía no hay alerta para México ahora?

A pesar de que físicamente podría existir la posibilidad de propagación y que las autoridades correspondiente siguen midiendo los posibles efectos, varios factores limitan el riesgo real:



La magnitud del sismo (7.6) es considerable, pero no alcanza niveles “mega” típicos de tsunamis transoceánicos extremos.

La orientación geográfica del epicentro y las características del fondo marino pueden reducir considerablemente la energía que llega a costas tan lejanas como las mexicanas.

Las autoridades mexicanas no han emitido alerta, por lo que las condiciones actuales se consideran seguras para el litoral nacional.

¿Qué tan lejos puede llegar un tsunami?

Un tsunami se desencadena cuando un gran terremoto submarino desplaza verticalmente el fondo del mar, generando una serie de olas capaces de recorrer largas distancias.

En aguas profundas, estas olas pueden propagarse a velocidades cercanas a 800–900 km/h.

Gracias a esa capacidad de propagación, un tsunami originado en una zona remota del Pacífico puede, en teoría, alcanzar costas muy distantes —algunas incluso del otro lado del océano.

De hecho, investigaciones sobre eventos pasados muestran que la ola generada por el sismo de 2011 en Japón —aunque atenuada— sí alcanzó la costa del Pacífico mexicano.

Información en desarrollo...