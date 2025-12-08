Frente frío 19 congela México y SEP decide suspender clases

El frente frío número 19 provocó una disminución drástica en el termómetro en varios estados del país, sin mencionar que también ocasionó lluvias puntuales. Es por ello que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó la decisión de suspender las clases.

El ambiente frío impacta sobre todo en estados del norte, noreste, oriente y el centro de México, ocasionando hasta -5 grados y una sensación de -10 sobre todo en las zonas más altas. Debido a que los menores de edad son más propensos a las enfermedades respiratorias, las autoridades de educación cancelaron las clases hoy 8 de diciembre, con posibilidad de que esta medida se extienda.

¿Qué estados suspendieron clases?

Puebla

El Gobierno de Puebla suspendió clases en 5 mil 836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental. La cancelación aplica para alumnos de nivel básico, media superior y superior.

Los lugares en donde se suspenderán las clases son los siguientes:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Veracruz

El frente frío 19 también provoca heladas en Veracruz, según el Servicio Meteorológico Nacional y por tal motivo escuelas, entre ellas la Universidad Veracruzana suspendió clases en regiones de Coatzacoalcos, Poza Rica-Tuxpan y Veracruz. La cancelación aplica para el estudiantado, profesores, personal administrativo, técnico y manual.