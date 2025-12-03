Pipa de diésel choca contra caseta de la carretera México-Querétaro

Una pipa cargada de diésel chocó hoy contra el muro de contención cercana a la caseta de cobro en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, derramando todo el líquido que había en pesada unidad.

La pipa quedó incrustada después de que el conductor, que aparentemente manejaba a exceso de velocidad, perdiera el control. Debido al percance al menos cuatro carriles fueron cerrados hasta nuevo aviso.

🚨#AlertaADN



Un tráiler se estrelló en la caseta de Tepotzotlán lo que complica la circulación en la autopista México-Querétaro; se desconoce si hay heridos pic.twitter.com/xRopw0I1FF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 3, 2025

¿Cómo fue el accidente de la pipa?

Al momento del impacto la pipa se perforó, provocando que el combustible comenzara a derramarse sobre el pavimento, por lo que los automovilistas fueron desviados para evitar que el diésel se incendiara, provocando una tragedia mayor.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión tipo pipa y automóviles. En la zona se registra derrame de combustible. Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) December 3, 2025

¿Cuándo se reabrirá la carretera México-Querétaro?

Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) que se encontraba cerca del lugar del accidente atiende la emergencia y trata de limpiar todo el diésel con ayuda de tierra, debido a que este combustible es bastante flamable.

En el lugar se encuentra personal de emergencia como ambulancias, Protección Federal y elementos municipales. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

