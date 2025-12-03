inklusion.png Sitio accesible
Pipa de diésel choca contra caseta de la carretera México-Querétaro

La unidad pesada, cargada de diésel, perdió el control y chocó cerca de la caseta de Tepotzotlán; atiende personal de CAPUFE y emergencia.

pipa_diesel_mexico_queretaro_choca.jpg
@GN_Carreteras
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Una pipa cargada de diésel chocó hoy contra el muro de contención cercana a la caseta de cobro en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, derramando todo el líquido que había en pesada unidad.

La pipa quedó incrustada después de que el conductor, que aparentemente manejaba a exceso de velocidad, perdiera el control. Debido al percance al menos cuatro carriles fueron cerrados hasta nuevo aviso.

¿Cómo fue el accidente de la pipa?

Al momento del impacto la pipa se perforó, provocando que el combustible comenzara a derramarse sobre el pavimento, por lo que los automovilistas fueron desviados para evitar que el diésel se incendiara, provocando una tragedia mayor.

¿Cuándo se reabrirá la carretera México-Querétaro?

Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) que se encontraba cerca del lugar del accidente atiende la emergencia y trata de limpiar todo el diésel con ayuda de tierra, debido a que este combustible es bastante flamable.

En el lugar se encuentra personal de emergencia como ambulancias, Protección Federal y elementos municipales. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Querétaro
