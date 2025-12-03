Nuevo requisito para licencia de conducir Veracruz: Así se tramita el certificado RNOA obligatorio

A partir de este diciembre de 2025, ningún conductor en Veracruz podrá tramitar o renovar su licencia sin presentar un Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). La medida aplica en todos los módulos de la SSP y busca frenar el incumplimiento de pensiones alimenticias, un problema que afecta a miles de familias. Con esta reforma, el gobierno estatal coloca a los deudores alimentarios en la mira y condiciona un trámite básico a cumplir con sus responsabilidades legales.

El requisito se sustenta en el artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que faculta a las autoridades a usar trámites oficiales para garantizar el derecho a la manutención. El certificado es gratuito, se obtiene en línea y se exige para cualquier tipo de licencia:



Automovilista

Chofer

Motociclista

Transporte público

¿En qué consiste la nueva regla en Veracruz?

La SSP agregó un requisito obligatorio para todos los solicitantes: el Certificado de No Inscripción en el RNOA. Se descarga en la página oficial y solo requiere CURP y firma electrónica.

Este documento confirma que el ciudadano no aparece como deudor y permite concluir el trámite sin contratiempos.

Las autoridades señalaron que el filtro funciona como herramienta de presión para quienes mantienen adeudos. Si el solicitante figura en el registro, la licencia será negada hasta regularizar su situación.

¿Por qué es importante esta medida?

El gobierno estatal afirma que miles de niños y adolescentes no reciben pensión alimenticia, por lo que era necesario un mecanismo más eficaz que recordatorios judiciales o citatorios.

La licencia se convierte así en un incentivo directo para que padres y tutores cumplan con la manutención.

El artículo 135 establece que el Estado debe promover acciones para garantizar derechos fundamentales. Este nuevo control vehicular es considerado un método administrativo legítimo para lograrlo.

¿Qué pasa en otros estados de México?

Veracruz se suma a entidades como CDMX, Edomex, Nuevo León y Querétaro, donde existen mecanismos similares vinculados a trámites públicos.

Sin embargo, no en todas se exige el certificado para la licencia de conducir, por lo que el modelo veracruzano se considera uno de los más estrictos.

Especialistas en derecho familiar prevén que más estados adopten medidas equivalentes en los próximos años debido a su efectividad para reducir morosidades.

Preguntas frecuentes sobre el certificado

Si el solicitante aparece en el registro, la licencia será rechazada hasta liquidar adeudos o firmar un acuerdo legal. El documento es gratuito, digital y se obtiene en menos de cinco minutos.

