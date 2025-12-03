Agricultores continúan bloqueos en carreteras; se oponen a la Ley de Aguas Nacionales

Agricultores y transportistas mantienen bloqueos en carreteras de diversos estados en rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Capufe reportó cierres y afectaciones en al menos diez autopistas y carreteras del país.

La Gran Caravana de Tractores avanzó desde Veracruz hasta la CDMX para presionar cambios al dictamen.

Un contingente de campesinos ya llegó a San Lázaro pese a que fueron encapsulados en la alcaldía Gustavo A. Madero, esto con el fin de cerrar el paso y que pudieran pasar.

Aunque en Guanajuato no hay bloqueos, el tránsito es lento por el paso de tractores rumbo a la capital.

