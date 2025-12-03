inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Video

Agricultores continúan bloqueos en carreteras; se oponen a la Ley de Aguas Nacionales

Bloqueos y una caravana agrícola avanzan hacia la CDMX para rechazar la reforma hídrica, mientras campesinos llegan a San Lázaro y persisten afectaciones viales.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Agricultores y transportistas mantienen bloqueos en carreteras de diversos estados en rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • Capufe reportó cierres y afectaciones en al menos diez autopistas y carreteras del país.
  • La Gran Caravana de Tractores avanzó desde Veracruz hasta la CDMX para presionar cambios al dictamen.
  • Un contingente de campesinos ya llegó a San Lázaro pese a que fueron encapsulados en la alcaldía Gustavo A. Madero, esto con el fin de cerrar el paso y que pudieran pasar.
  • Aunque en Guanajuato no hay bloqueos, el tránsito es lento por el paso de tractores rumbo a la capital.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Política
Leyes
Cámara de diputados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!