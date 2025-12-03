Bloqueos de agricultores hoy 3 de diciembre: Gran Caravana de Tractores que paraliza al país avanza a CDMX

Este miércoles 3 de diciembre continúa la jornada de bloqueos y protestas de agricultores y transportistas en varias regiones del país, afectando principalmente la circulación en carreteras y autopistas.

Los grupos inconformes, provenientes principalmente de Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, mantienen cierres viales y avanzan con una caravana de tractores rumbo a la Ciudad de México (CDMX), en rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales .

Las movilizaciones ocurren mientras el paquete de reformas enviado por la Presidencia de la República está listo para discutirse y votarse en la Cámara de Diputados .

💦⚠️La protesta campesina vuelve a encender alarmas: reclaman cambios urgentes a la Ley de Aguas Nacionales y advierten que seguirán los bloqueos si sus exigencias no se cumplen#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/layg1VXwfX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 3, 2025

Bloqueos activos en autopistas este miércoles

Desde primeras horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó



Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza

Autopista Puebla–Orizaba

caseta de Calera, en Zacatecas

Autopista Guadalajara-Colima

Carretera libre La Barca-Atotonilco

Libramiento Sur de Guadalajara

Autopista Isla – Acayucan

Autopista México – Puebla

Carretera Ciudad Victoria – Matamoros

Carretera Raudales de Malpaso – El Bellote

Caravana avanza desde Veracruz hacia la CDMX

Paralelamente a los cierres, productores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, agrupados en la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, iniciaron la llamada Gran Caravana de Tractores por el Agua, con la que buscan presionar para que la reforma a la Ley de Aguas no perjudique al sector agrícola.

La caravana partió desde el pasado martes 2 de diciembre desde Perote, Veracruz ; avanza sobre la carretera México-Veracruz pasando por:



Zacatepec, Puebla

Cuapiaxtla, Tlaxcala

Huamantla, Tlaxcala

Apizaco, Tlaxcala

De acuerdo a medios locales, los tractores siguen su paso esta mañana y ya se dirigen a la capital.

Guanajuato prevé tránsito lento por paso de tractores

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato alertó que, aunque no se contemplan bloqueos, el paso de tractores con rumbo a la CDMX provocará circulación lenta en distintos tramos carreteros del estado.

Las autoridades recomendaron salir con anticipación, planear rutas alternas y mantener precauciones viales.

#AlertaVial 🚧 Para la mañana de este miércoles 03 de diciembre, se prevé circulación lenta en carreteras de #Guanajuato por el paso de una caravana de tractores con destino a la CDMX. El recorrido partirá desde distintos municipios del estado.



⚠️ NO se contemplan bloqueos, pero… pic.twitter.com/5HxJbbCfqr — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) December 3, 2025

Manifestación pacífica, pero con posible ingreso a la capital

Los productores reiteraron que su movilización es pacífica y que buscan visibilizar la preocupación del sector ante una reforma que consideran insuficiente para garantizar el acceso al agua para actividades agrícolas.

Sin embargo, advirtieron que, de no modificarse el dictamen, la caravana ingresará este miércoles a la Ciudad de México , lo que podría generar nuevas complicaciones viales.

